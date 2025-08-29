「あんさんぶるスターズ!!」全ユニット声優出演ライブ「Starry Symphony -Superbloom-」ニコニコで生配信が決定
アイドルプロデュースゲーム『あんさんぶるスターズ!!』の出演声優によるライブイベント「あんさんぶるスターズ！！Starry Symphony -Superbloom-」が、11月22日〜24日の3日間にわたりニコニコ生放送で生配信されることが決定した。
スマートフォン向けアイドル育成ゲームとして2015年にサービスを開始した『あんさんぶるスターズ！！』は、現在『あんさんぶるスターズ！！Music』と『あんさんぶるスターズ！！Basic』の2タイトルで展開し、国内外で多くのユーザーに親しまれている。魅力的なアイドルたちの物語や楽曲、そして豪華なライブパフォーマンスが人気を集め、アニメ化やリアルライブ、舞台化など幅広いメディアミックスを展開してきた。
「あんさんぶるスターズ！！Starry Symphony -Superbloom-」は、『あんさんぶるスターズ！！』の10周年を記念した盛大なキャストライブで、ゲーム内の全16ユニット（fine、Trickstar、流星隊、ALKALOID、Eden、Valkyrie、2wink、Crazy:B、UNDEAD、Ra*bits、紅月、Knights、Switch、MaM、Special for Princess!、J&A）が日替わりで出演。
ニコニコでの生配信は、ネット配信視聴チケット制で、各公演の冒頭部分は無料で視聴可能。
また、9月13日に「Special for Princess! デビューライブ◆ Stream to You◇」（◆＝黒ハート、◇＝白ハート）が再配信される。「通常ver.」と、「Special for Princess!」の4人の声優と「Knights」朱桜司役の土田玲央がライブ映像を振り返る「出演者コメンタリーありver.」の2番組が展開され、冒頭無料で有料配信となる（ニコニコプレミアム会員限定割引プランあり）。
また、9月20日には「あんさんぶるスターズ！！ ALKALOID & Crazy:B ~Kiss of Party~」が再配信。前半が無料、後半はニコニコプレミアム会員限定の配信となる。
■出演者
「あんさんぶるスターズ！！Starry Symphony -Superbloom-」
【11月22日（土）公演】
・fine：緑川光（天祥院英智役）、江口拓也（日々樹渉役）、村瀬歩（姫宮桃李役）、橋本晃太朗（伏見弓弦役）
・流星隊：帆世雄一（守沢千秋役）、中島ヨシキ（南雲鉄虎役）、渡辺拓海（高峯翠役）、新田杏樹（仙石忍役）、
西山宏太朗（深海奏汰役）
・2wink：斉藤壮馬（葵ひなた、葵ゆうた役）
・Crazy:B：阿座上洋平（天城燐音役）、笠間淳（HiMERU役）、海渡翼（桜河こはく役）、山口智広（椎名ニキ役）
・紅月：梅原裕一郎（蓮巳敬人役）、神尾晋一郎（鬼龍紅郎役）、神永圭佑（神崎颯馬役）、小林千晃（滝維吹役）
・J&A：樋柴智康（佐賀美陣役）、駒田航（椚章臣役）
【11月23日（日）公演】
・ALKALOID：梶原岳人（天城一彩役）、天崎滉平（白鳥藍良役 ※崎＝たつさき）、重松千晴（礼瀬マヨイ役）、中澤まさとも（風早巽役）
・Eden：諏訪部順一（乱凪砂役）、花江夏樹（巴日和役）、逢坂良太（七種茨役）、内田雄馬（漣ジュン役）
・UNDEAD：増田俊樹（朔間零役）、細貝圭（羽風薫役）、小野友樹（大神晃牙役）、羽多野渉（乙狩アドニス役）
・Switch：野島健児（逆先夏目役）、石川界人（青葉つむぎ役）、山本和臣（春川宙役）
・MaM：鳥海浩輔（三毛縞斑役）
【11月24日（月）公演】
・Trickstar：前野智昭（氷鷹北斗役）、柿原徹也（明星スバル役）、森久保祥太郎（遊木真役）、梶裕貴（衣更真緒役）
・Valkyrie：高橋広樹（斎宮宗役）、大須賀純（影片みか役）
・Ra*bits：比留間俊哉（真白友也役）、米内佑希（仁兎なずな役）、小林大紀（天満光役）、高坂知也（紫之創役）
・Knights：土田玲央（朱桜司役）、浅沼晋太郎（月永レオ役）、伊藤マサミ（瀬名泉役）、山下大輝（朔間凛月役）、
北村諒（鳴上嵐役）
・SpecialforPrincess!：豊島修平（エス役）、榊原優希（カンナ役）、草野太一（ユメ役）、照井悠希（ライカ役）
【おかわり配信】Special for Princess! デビューライブ◆ Stream to You◇
【通常ver.】
豊島修平（エス役）、榊原優希（カンナ役）、草野太一（ユメ役）、照井悠希（ライカ役）
【出演者コメンタリーありver.】
豊島修平（エス役）、榊原優希（カンナ役）、草野太一（ユメ役）、照井悠希（ライカ役）、Knights土田玲央（朱桜司役）
【スタフォニ4th記念アンコール配信】あんさんぶるスターズ！！ALKALOID&Crazy:B〜KissofParty〜
・ALKALOID：梶原岳人（天城一彩役）、天崎滉平（白鳥藍良役）、重松千晴（礼瀬マヨイ役）、中澤まさとも（風早巽役）
・Crazy:B：阿座上洋平（天城燐音役）、笠間淳（HiMERU役）、海渡翼（桜河こはく役）、山口智広（椎名ニキ役）
