随州市で栽培される花どんこシイタケ。（資料写真、随州＝新華社配信）

【新華社随州8月29日】中国湖北省随州市では40年以上、シイタケの栽培が行われている。同市は亜熱帯モンスーン気候に属し、日照時間が長く、清浄な水と土壌、原木となるクヌギ資源に恵まれ、シイタケの生育に適している。市内のシイタケ栽培規模は約4億バッグ、年間生産量は80万トンに上り、そのうち7割以上が高品質の花どんこシイタケで、国内市場の大半を占めることから、「中国シイタケの里」「中国花どんこシイタケの里」と呼ばれている。

同市では現在、菌種研究から大規模な栽培、高付加価値加工、国内外取引、技術サービスまで一貫した産業チェーンが築かれ、産業規模はおよそ500億元（1元＝約21円）に達している。

花どんこシイタケを見せる栽培業者。（資料写真、随州＝新華社配信）

より多くの農家が科学的な栽培技術を習得し、雇用を創出できるよう、同市随県は「随県シイタケ栽培工」と名付けた農業人材ブランドを打ち出した。政府が費用を負担して無料研修を実施し、従来型のキノコ農家をスマート温度調整や年間を通じた生育管理など20以上の現代技術を持つ産業労働者に育成、これによりシイタケ栽培の規模がさらに拡大している。

同市では現在、生シイタケのほか、シイタケみそ、菓子、飲料、シイタケ多糖体（レンチナン）・シイタケポリペプチド製品などの加工品も生産している。高品質のシイタケとその高付加価値加工品は国内だけでなく、東南アジア、米国、欧州、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランドなど60以上の国や地域に輸出されている。（記者/陳雨寧）

２７日、随州市にあるシイタケ博物館に展示されたシイタケ加工品。（随州＝新華社記者／陳雨寧）

２７日、随州のシイタケや農産品を紹介するライブ配信者。（随州＝新華社記者／陳雨寧）