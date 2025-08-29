今回、SNSで注目を集めたのは、ガーゼタオルをかけられてぐっすり眠る猫ちゃん。微笑ましいお布団スタイルがとっても愛らしいです。投稿はX（旧Twitter）にて、85.5万回以上表示。いいね数は5万件を超えました。

ふと見たらガーゼタオル掛けられててワロタ

今回、Xに投稿したのは「そら@ネコ垢」さん。登場したのは、猫のハルマキちゃんです。

飼い主さんが横を向いた瞬間、目に入ってきたのは、ガーゼタオルをかけられて眠るハルマキちゃんの姿。薄手のタオルがちょうど体にフィットしていて、布団で眠る子どもみたいだったそうです。飼い主さんも思わず「ワロタ」と一言。ほっこりしつつも笑ってしまう、そんな瞬間だったようです。

ガーゼタオルをかけて寝ているハルマキちゃんは、顔も体も完全にリラックスモード。目は開いていましたが、穏やかな表情だったそうです。もしかすると、ガーゼタオルが心地よかったのかもしれませんね。

可愛いハルマキちゃんに癒されたX民たち

ガーゼタオルをかけられ、くつろいでいたハルマキちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい！」という声が寄せられていました。投稿はXにて大バズり。多くの方が、ハルマキちゃんを見て心癒されたようです。

Xアカウント「そら@ネコ垢」では、猫のハルマキちゃんをはじめ、たくさんの猫ちゃんたちとの日常などが投稿されています。可愛い猫たちが幸せそうに暮らしている様子は眼福ものです。

