ふと横を向いたら、『猫の上』に……飼い主さんが思わず笑った『可愛すぎる光景』に5万いいね「愛されキャット」「大事にされている」と反響
今回、SNSで注目を集めたのは、ガーゼタオルをかけられてぐっすり眠る猫ちゃん。微笑ましいお布団スタイルがとっても愛らしいです。投稿はX（旧Twitter）にて、85.5万回以上表示。いいね数は5万件を超えました。
ふと見たらガーゼタオル掛けられててワロタ
今回、Xに投稿したのは「そら@ネコ垢」さん。登場したのは、猫のハルマキちゃんです。
飼い主さんが横を向いた瞬間、目に入ってきたのは、ガーゼタオルをかけられて眠るハルマキちゃんの姿。薄手のタオルがちょうど体にフィットしていて、布団で眠る子どもみたいだったそうです。飼い主さんも思わず「ワロタ」と一言。ほっこりしつつも笑ってしまう、そんな瞬間だったようです。
ガーゼタオルをかけて寝ているハルマキちゃんは、顔も体も完全にリラックスモード。目は開いていましたが、穏やかな表情だったそうです。もしかすると、ガーゼタオルが心地よかったのかもしれませんね。
可愛いハルマキちゃんに癒されたX民たち
ガーゼタオルをかけられ、くつろいでいたハルマキちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「かわいい！」という声が寄せられていました。投稿はXにて大バズり。多くの方が、ハルマキちゃんを見て心癒されたようです。
Xアカウント「そら@ネコ垢」では、猫のハルマキちゃんをはじめ、たくさんの猫ちゃんたちとの日常などが投稿されています。可愛い猫たちが幸せそうに暮らしている様子は眼福ものです。
