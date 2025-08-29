Other World Computing（OWC）は、Amazonで8月29日（金）9時00分から開催される「スマイルSALE」に参加する。
同セールは9月4日（水）23時59分まで実施される。さらに9月5日（木）～9月11日（水）に開催する後続セールにも続けて参加する。
セール対象はCFexpressカード、ポータブルSSD、カードリーダーなど。ドッキングステーション、ケーブル類も割引対象に含まれている。割引率は最大25%となる。在庫がなくなり次第終了する。
セール名
Amazon スマイルSALE
開催期間
2025年8月29日（金）9時00分～9月4日（木）23時59分
対象製品
CFexpress4.0 Type B Atlas Ultra（1TB）：47,850円→42,070円（12%OFF） Atlas Ultra（2TB）：90,750円→77,140円（15%OFF） Atlas Pro（256GB）：25,520円→22,400円（12%OFF） Atlas Pro（512GB）：29,700円→25,240円（15%OFF）
CFexpress2.0 Type B Atlas Ultra（165GB）：19,900円→17,990円（10%OFF） Atlas Ultra（325GB）：31,900円→29,750円（7%OFF） Atlas Ultra（650GB）：59,800円→53,580円（10%OFF） Atlas Pro（128GB）：11,710円→9,370円（20%OFF） Atlas Pro（256GB）：12,950円→11,010円（15%OFF） Atlas Pro（512GB）：21,800円→19,620円（10%OFF）
CFexpress4.0 Type A Atlas Pro（480GB）：28,050円→25,520円（9%OFF） Atlas Pro（960GB）：59,400円→56,100円（6%OFF）
SDXC UHS-II V90 Atlas Ultra（64GB）：7,970円→7,650円（4%OFF） Atlas Ultra（128GB）：16,500円→14,020円（15%OFF） Atlas Ultra（256GB）：28,050円→25,520円（9%OFF） Atlas Ultra（512GB）：72,600円→63,110円（13%OFF）
SDXC UHS-II V60 Atlas Pro（64GB）：3,460円→2,940円（15%OFF） Atlas Pro（128GB）：4,950円→4,210円（15%OFF） Atlas Pro（256GB）：8,250円→7,010円（15%OFF） Atlas Pro（512GB）：19,800円→16,830円（15%OFF） Atlas Pro（1TB）：40,920円→36,460円（11%OFF）
カードリーダー Atlas FXR CFexpress Type B：11,999円→11,020円（8%OFF） Atlas USB4 CFexpress Type B：14,300円→13,080円（9%OFF） Atlas Dual CFexpress Type B/SD：11,440円→10,210円（11%OFF） Atlas Dual SD：11,440円→10,210円（11%OFF） Envoy Ultra（2TB）：63,790円→56,430円（12%OFF） Envoy Ultra（4TB）：98,990円→88,030円（11%OFF） Envoy Pro FX（1TB）：45,487円→39,270円（14%OFF） Envoy Pro FX（2TB）：59,900円→46,280円（23%OFF） Envoy Pro FX（4TB）：92,560円→78,700円（15%OFF） Express 1M2（ケース）：19,800円→17,820円（10%OFF） Express 1M2（1TB）：38,750円→32,260円（17%OFF） Express 1M2（2TB）：59,990円→49,090円（18%OFF） Express 1M2（4TB）：97,640円→81,670円（16%OFF） Express 1M2（8TB）：217,000円→163,350円（25%OFF）
Portable SSD（USB 3.2 Gen2） Envoy Pro Elektron（1TB）：24,883円→22,970円（8%） Envoy Pro Elektron（2TB）：38,155円→36,960円（3%） Envoy Pro Elektron（4TB）：86,990円→70,120円（19%） Envoy Pro mini（1TB）：25,240円→22,270円（12%） Envoy Pro mini（2TB）：50,490円→42,070円（17%）
ドック＆ハブ Thunderbolt 5 Dock 11ポート：54,450円→49,000円（10%OFF） Thunderbolt 4 Dock 11ポート：36,860円→32,260円（12%OFF） Thunderbolt 4 Go Dock 11ポート：42,070円→38,280円（9%OFF） Thunderbolt 3 ドック 14ポート：30,265円→25,240円（17%OFF） Thunderbolt 3 ミニドック 5ポート：16,660円→13,880円（17%OFF） USB3.2 Gen2 USB-C トラベルドック：5,890円→4,910円（17%OFF） USB3.2 Gen2 USB-C トラベルドックE：8,410円→7,010円（17%OFF） Thunderbolt 5 ハブ：31,350円→29,780円（5%OFF） Thunderbolt 4 ハブ：21,565円→19,150円（11%OFF）
ケーブル Thunderbolt 5 ケーブル (0.3m)：3,400円→2,970円（13%OFF） Thunderbolt 5 ケーブル (0.7m)：4,460円→4,160円（7%OFF） Thunderbolt 5 ケーブル (1.0m)：5,960円→5,480円（8%OFF）