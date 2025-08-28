¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×TBSÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤µÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×...¥Õ¥§¥¹¤Ç²Ã²ìæÆ¤¬·ã¼Ì
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤¬²°¡×¤Î²Ã²ìæÆ¤µ¤ó¤¬X¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡¢TBS¤ÎÅÄÂ¼¿¿»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼Ì¿¿¤¬¡¢SNS¤Ç¡Ö´ñÀ×¤Î1Ëç¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë
TBS·Ï¤ÎÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª ¥í¥Ã¥¯ 2025¡×¤ò³«ºÅ¡£ÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¸ÂÄê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ªÀëÅÁÉô¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
²Ã²ì¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¥í¥Ã¥¯2025¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼«¿È¤ÎX¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£8·î26Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤ÎÅÄÂ¼¥¢¥Ê¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÅÄÂ¼¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤µ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö²Ã²ì¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹ ´ñÀ×¤Î°ìËç ¤Þ¤³¤Á¤ã¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¡ª¡×¡Ö¤â¤¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª ¤¤¤¤¼Ì¿¿¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ²Ã²ì¤µ¤ó¤¬»£¤ë¿¿»Ò¥¢¥ÊºÇ¹â¤ËåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£