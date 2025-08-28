営業職 「お客さんと飲む酒が美味しいだけ」本音だらけの仕事観が話題
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「専門商社で働く人にインタビュー」では、23歳の専門商社マンが登場。日々の仕事内容ややりがい、将来の展望など、若手社会人ならではの本音を率直に語った。インタビューでは「いや、もう辞めたいですかね」といきなり本音を明かす場面もあり、仕事へのモチベーションを問われると「お客さんと飲むお酒がちょっと美味しいっていうくらいですかね」と語った。
現在は、営業職として基本給23万円、年2回のボーナスはそれぞれ3ヶ月分と明かし、給与事情も包み隠さず公開。自身の失敗談としては「2日酔いで行って、ひたすら死んでるくらい」と話し、平日の仕事と週末のプライベートに大きなギャップがある様子が伺えた。「何してる時が一番楽しいですか?」という問いには「週末学生の時の友達と遊ぶのが一番楽しいです」と述べ、月曜を迎える憂鬱については「それは当然あります。義務で行ってます」と“現代のリアル”な仕事観も率直に吐露。
さらに、貯金額についても「4桁万円。9999よりです」と自信を見せ、堅実な一面ものぞかせた。そして将来については「いい感じになって、地元金沢に戻って楽しく過ごせればなって感じです」と語り、都会でのキャリアと地元での生活の間で揺れる心境を明かした。
最後は同世代に向けて「楽しくやるな」とエール（？）を送る一言で締めくくられた。思わず本音がこぼれる等身大の営業マンの姿が、共感を呼びそうだ。
