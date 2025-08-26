「Xbox ワイヤレス コントローラー」のセールが8月29日より期間限定で開催
【Xbox ワイヤレス コントローラー セール】 開催期間：8月29日～9月7日
「Xbox ワイヤレス コントローラー」のセールが8月29日から9月7日まで協賛のXbox販売店で開催される。
Xbox ワイヤレス コントローラーは、洗練された形状に滑りにくく操作しやすい加工を施した、より快適にゲームをプレイするために開発されたコントローラー。正確な操作を実現するハイブリッド方向パッドを搭載し、トリガー、バンパーおよび背面にテクスチャー加工を採用している。また、すぐにゲーム画面をキャプチャーして共有できる「シェアボタン」も搭載されている。
【対象製品】
Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック)
Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボットホワイト)
Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル
Xbox ワイヤレスコントローラー（パルスサイファー）
Xbox ワイヤレス コントローラー （ノクターナルベイパー)
【実施販売店一覧】
□Amazon.co.jp
□上新電機
□ビックカメラ
□ヤマダデンキ
□ヨドバシカメラ
□楽天 スーパー DEAL SHOP
□Microsoft Store
【注意事項】
実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なります。
キャンペーンは在庫状況などにより、店舗ごと、販売店ごとに予告なく終了する場合があります。
