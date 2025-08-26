【Xbox ワイヤレス コントローラー セール】 開催期間：8月29日～9月7日

「Xbox ワイヤレス コントローラー」のセールが8月29日から9月7日まで協賛のXbox販売店で開催される。

Xbox ワイヤレス コントローラーは、洗練された形状に滑りにくく操作しやすい加工を施した、より快適にゲームをプレイするために開発されたコントローラー。正確な操作を実現するハイブリッド方向パッドを搭載し、トリガー、バンパーおよび背面にテクスチャー加工を採用している。また、すぐにゲーム画面をキャプチャーして共有できる「シェアボタン」も搭載されている。

【対象製品】

Xbox ワイヤレス コントローラー (カーボンブラック)

Xbox ワイヤレス コントローラー (ロボットホワイト)

Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

Xbox ワイヤレスコントローラー（パルスサイファー）

Xbox ワイヤレス コントローラー （ノクターナルベイパー)

【実施販売店一覧】

□Amazon.co.jp

□上新電機

□ビックカメラ

□ヤマダデンキ

□ヨドバシカメラ

□楽天 スーパー DEAL SHOP

□Microsoft Store

【注意事項】

実施内容、実施有無、在庫状況などは販売店によって異なります。

キャンペーンは在庫状況などにより、店舗ごと、販売店ごとに予告なく終了する場合があります。

