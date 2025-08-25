ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ¤Å¤ê¹¹ð¤ò14Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÀ¾Éð¥Ð¥¹
º£²ó¡¢À¾Éð¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿±¿Å¾»ÎÊç½¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¥Ð¥¹
1. ¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î26Æü(²Ð)¡Á9·î8Æü(·î) 14Æü´Ö
¢¨·Ç½Ðºî¶È¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2. »ÈÍÑÊÔÀ®¡§ÃÓÂÞÀþ¡Ä40152ÊÔÀ®(»ÍÂåÌÜ¡ÖL-train¡×)
¿·½ÉÀþ¡Ä20105ÊÔÀ®(»°ÂåÌÜ¡ÖL-train¡×)
(»²¹Í)
¡ÖÀ¾ÉðÀþ¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÎó¼ÖÁö¹Ô°ÌÃÖ²èÌÌ¤Ë¤Æ¡ÖL-train¡×¤ÎÁö¹Ô°ÌÃÖ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Îó¼Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖL-train¡×¤¬À¾ÉðÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø¤ª¤è¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢À¾Éð¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÁª¼ê¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿±¿Å¾»ÎÊç½¸¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÀ½ºî¡£
¤³¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¢À¾Éð¿·½ÉÀþ³Æ1ÊÔÀ®¤ÎÃæ¤Å¤ê¹¹ð¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Å¤ê¹¹ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î¼Â»Ü´ü´Ö¤Ï¡¢8·î26Æü¤«¤é·Ç½Ð¤ò½ç¼¡³«»Ï¤·¡¢9·î8Æü¤Þ¤Ç¤Î14Æü´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖL-train¡×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÀ½ºî¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÇÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¾Àî°¦ÌéÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ¤Å¤ê¹¹ð¤ò14Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÀ¾Éð¥Ð¥¹ appeared first on Dtimes.