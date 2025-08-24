お笑いコンビ・コロコロチキチキペッパーズの西野創人、ナダルが２２日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「コロコロチキチキペッパーズの『よろチキチャンネル』」を更新。

「【人生初】営業先で客に蹴られました【よろチキラジオ＃１１１】」と題した動画を公開した。

２人は地方の営業先で遭遇した出来事を回想。西野が客席で蹴られる衝撃的な事件があったことを振り返った。

西野は「ナダルさんから『西野。せっかくだから脱いどくか？筋トレで西野、鍛えててるんです』みたいな振りがきて」と述懐。筋トレで鍛えた上半身を披露しながら客席に降りたことを明かした。

続けて、西野は「びっくりしてんけど…。（西野が筋肉を）３６０度見せてるみたいな瞬間、おっさんがバーって蹴ってきて…」と苦笑。ナダルも「西野が吹っ飛んで。『え？』ってなった」と衝撃を振り返った。

西野は「エグい空気やった。ホンマに人間って急に蹴られたら、怒りよりもビックリが勝つというか。俺、さすがにアカンやろって思って。蹴るって絶対アカンやん？さすがの俺でも『ちょっとこれは…』と思ったんやけど。やっぱり。みんな携帯とかで撮影もしてるし。これ（自身らの営業）のために来てくれた人が多いやん。俺がそこでキレたらエグい空気になるって、ちょっと思っちゃって」と怒りを抑えたと回顧した。

ナダルは「キレても良かったけどな。正直あれは。やめてくださいね？何でもありとちゃいますから。蹴るってホンマに…」と話し、西野は「ヤバかったな…。ちょっと気つけなアカンね。ホンマに。客席降りるのも、ちょっとだけの方がいいかもな。練り歩きすぎたのかもな。まあ、まあ、そんなことはレアなんですけどね。我々も気をつけないと。ちょっとビックリしちゃった」と振り返っていた。