「肉体改造」を始める前、2022年4月のコロコロチキチキペッパーズ・西野（右）2023年8月から肉体改造に取り組んできたという、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人が、5月27日、自身のInstagramでバキバキに生まれ変わった上半身を披露。1年足らずで、みごとに“激変”を遂げた、そのマッチョボディに衝撃の声が寄せられている。「もともとは、100日間のチャレンジ企画として肉体改造を始めた西野さんは、チャ