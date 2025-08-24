¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬É¬Í×¡×¡¡2Àï5°ÂÂÇ¤ÎÂÇÀþ¤Ë¶ì¸À¡Äµá¤á¤¿Ê³µ¯¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ËÏ¢ÇÔ¤Ç2°Ì¤ËÅ¾Íî
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 5¡¼1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤â2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÆ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÂÇÀþ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖBEAT LA¡ÊLA¤ò¤Ö¤ÃÅÝ¤»¡Ë¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤¯¤Ê¤«¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂÇÀþ¤¬µ¡Ç½¤»¤º¤ËÄË¤¤¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¤À¡£ÂÇÀþ¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¤½¤ÎÈÕ¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç²¿¤È¤«Àï¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¼¡¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀï¤¤Êý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÎÝ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤äÅØÎÏÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Êº£¤Ï¡Ë8·î½ª¤ï¤ê¤À¡£»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡£¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼ã¼ê¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º2ÅÀ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄêÃå¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¤¬¤À¡×¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÂåÂÇ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤éÂç°ìÈÖ¤Ç2ÀïÏ¢È¯¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿24ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥É¤ò¾Î»¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¡¢¤³¤Î2»î¹ç¤Ç·×5°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤ËÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ËÂÐ¤¹¤ë¹©É×¤Î¤Ê¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¡ÖºòÌë¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡Ê¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ë¤ÏÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥é¥¤¥Ê¡¼À¤Î¥Ò¥Ã¥È¡£º£Ìë¤Î¥é¥¦¥ì¥¢¡¼¥Î¤â¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ë¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤À¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òµÕÊý¸þ¤Ë±¿¤Ó2ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Áê¼ê¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ËÃ¦Ë¹¤·¤Ä¤Ä¡Ö»þ¤Ë²æ¡¹¤â¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤òÃ»¤¯»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÂè1ÂÇÀÊ¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢±¦Ä¾¡¢ÃæÈô¡¢±¦Èô¡£2ÀïÏ¢Â³¤Ç²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Ï¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤ê¤Ê¤¬¤éÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¡¢¥Á¡¼¥à¡¢¤½¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò¡¢ÆÀÅÀ¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤À¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Ø´ø´±¡£24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤Îº£µ¨¥é¥¹¥È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â3Ï¢ÇÔ¤òÁË»ß¤·¡¢ºÆ¤ÓÆ±Î¨¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë