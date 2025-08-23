PSGで忘れられたレナト・サンチェスはギリシャで再出発 “もっとも輝いていた頃”の恩師に再会
パリ・サンジェルマンで出場機会を失い、ローマやベンフィカへローン移籍していたレナト・サンチェス。EURO2016で名を揚げた同選手も28歳となったが、やはり今季もPSGにとどまることはできずローン移籍することになったようだ。行き先はギリシャのパナシナイコスだ。
公式発表はまだのようだが、ポルトガル『A Bola』は同選手がすでにギリシャへ渡っていることを明らかにしている。アテネ空港で報道陣の取材を受けており、サンチェスはギリシャへ来られた喜びを語った。
「連れてきてくれた監督」とは、かつてベンフィカでサンチェスを指導したルイ・ヴィトーリア監督のことだ。15-16シーズンにヴィトーリア監督のもと戦ったサンチェスはプリメイラ・リーガを制覇し、その活躍が目に止まって前述のEURO2016のメンバーにも選ばれている。
バイエルンで芽が出ず、その後は渡り鳥的なキャリアとなってしまっているサンチェス。プロキャリアのスタートを助けてくれた恩師のもとで再び輝くことができるだろうか。まだ老け込むような年齢ではない。