べたつく汗に湿気を帯びた肌。それは「体臭」につながっているかもしれません。実は、においが発生しやすい場所は全身にあります。適切なケアで夏を快適に過ごしましょう（イラスト：末続あけみ 取材・文・構成：島田ゆかり）

【図】熱中症リスクチェックリスト

* * * * * * *

＜１よりつづく＞

体の内側を整える

不摂生はそのまま悪臭に！健康な体を目指して

１）腸の善玉菌を増やす

食物繊維のほか、ヨーグルト、納豆や甘酒、ぬか漬けといった発酵食品を積極的に摂りましょう。

「食物繊維は腸内細菌のエサになります。シニア女性の食物繊維摂取基準は1日18g以上。根菜類やもち麦、ドライフルーツ、海藻類などを食事に取り入れて」（慶田先生。以下同）



（イラスト：末続あけみ）

【生きた菌を腸に届ける】

ーーーーー

快腸サポート 60粒 ￥2,376／ファンケル独自の「菌を胃酸から守る技術」により、有用菌を腸まで運ぶことを可能に。1日2粒で50億個のビフィズス菌を摂取でき、腸内環境とお通じの改善が報告されている機能性表示食品。

ーーーーー

２）汗をかく

汗腺を鍛えるには、軽い運動で発汗機能を高めることが大切。

「じんわり汗が出る程度のウォーキングがおすすめです。運動が苦手な人は、入浴時間を有効活用してみては。夏でも毎日湯船に浸かり、のぼせない程度に体を温めましょう。サウナは高温で体への負担が大きいため、高齢者にはおすすめしません」



（イラスト：末続あけみ）

３）ストレスをためない

肝臓をいたわることも、においの軽減につながります。

「疲労やストレスは肝機能を低下させる原因。疲労回復には睡眠が最も効果的です。寝室を真っ暗にする、エアコンを使用して快適な室温を保つ、雑音を遮断するなど、睡眠環境を整えましょう。ストレス対策には、リラックスできる時間をつくる、深呼吸をするなど取り入れやすいものを」



（イラスト：末続あけみ）

体の外側を整える

汗や皮脂を拭き取り、日頃から清潔に保つことを意識

１）汗はすぐにオフ

汗が肌に長く留まらないようにするのが鉄則。

「濡らしたハンカチで拭くと、汗や皮脂をからめとりやすいだけでなく、体温が下がり汗をかきにくくなります。ジッパー付きの袋などに濡れたハンカチを入れて持ち歩くとよいでしょう。制汗剤の活用も効果的。べたつきを抑えるならパウダータイプ、においを抑えやすいのはクリームタイプ。足の指の間に塗るのもおすすめです」



（イラスト：末続あけみ）

２）丁寧な口腔ケア

年齢とともに唾液の分泌量が減少し、雑菌が多くなる口内環境。

「口臭に悩む人は、歯垢や歯石がたまっている傾向があります。デンタルフロスや電動歯ブラシなどを活用して磨き残しのないようにしましょう。3〜6ヵ月に1度、歯科でクリーニングすれば、歯周病対策にも。唾液の分泌を促すために、よく噛んで食べることを心がけましょう。耳の手前あたりにある耳下腺や顎の下にある顎下腺も指で軽く刺激して」

【歯間まで驚きの歯垢除去力】

ーーーーー

音波振動ハブラシ ドルツEW-DT73 オープン価格／パナソニック2つの高性能モーターで手磨きではできない2方向の細かな振動を発生させる。歯周ポケットや歯間にひそむ、歯周病や口臭の原因となる歯垢を効果的に除去。「磨き角度」や「動かしすぎ防止」センサーも搭載し、正しく磨ける仕様に。

ーーーーー

【口内の好環境をキープ】

ーーーーー

薬用ポリリンジェルEX-10プラス〈医薬部外品〉 60g ￥6,160／リジェンティス歯の表面の汚れを効率的に落とし、新たな汚れを付きにくくする「EXポリリン酸」配合の薬用歯みがき。歯周病や口臭を予防する殺菌成分をはじめ、口内浄化、歯がしみるのを防ぐなど10の効能が。

ーーーーー

３）デリケートゾーンを清潔に

閉経後、浄化機能が落ちてくる外陰部や膣内部。

「尿や便、おりもの、汗、皮脂などが付着し、においが発生しやすい場所なので、弱酸性で保湿成分の入った石鹸でやさしく洗いましょう。小陰唇のつけ根付近など、垢がたまりやすい部位は指の腹を使って丁寧に。また、蒸れて雑菌が繁殖しないよう、綿など吸湿性のよい素材の下着を選んで」

【専用ソープでやさしく洗う】

ーーーーー

フェムチャー マイルドフォームウォッシュ 100mL ￥3,690／アンファーデリケートゾーンの常在菌をサポートする「乳酸菌」と、「クロレラエキス」「ENBコンプレックス」を配合。弱酸性で常在菌バランスを守る。

ーーーーー