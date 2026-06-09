ナッシュビルSCの施設を公開日本サッカー協会（JFA）が、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表のベースキャンプ地、テネシー州ナッシュビルの施設を公開した。練習場所は、メジャーリーグサッカー（MLS）・ナッシュビルSCの施設。総工費4000万ドル（約64億円）をかけて2023年6月に完成した施設は、MLSの中でもトップクラス。敷地は12エーカーで、使用可能スペースは3700平方メートルを誇る。宿舎からは車で25分の距離にある