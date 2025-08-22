日大三・近藤優樹は8回に同点打…延長10回に勝ち越し打

エース同士が分かち合った“空間”だった。第107回全国高校野球選手権大会は21日、準決勝の第1試合で日大三（西東京）が県岐阜商に延長タイブレークの末に勝利した。決勝打を放ったのはエースの近藤優樹投手（3年）。イニングを終えた直後、相手エースとのやり取りが「高校野球の全てが詰まってる」「泣ける」と感動を呼んでいる。

近藤は1-1の4回途中から登板。5回に勝ち越し点を奪われるも、8回には1死一、二塁から自らのバットで同点打を放った。そして延長10回、1死二、三塁では際どいコースをカットしながらも、終始打席では笑顔。18.44メートル先にいた県岐阜商のエース・柴田蒼亮投手（2年）もニコっとしていた。最後は技ありの一打で近藤に軍配。その裏も3人で抑えた。

ファンが注目したのは延長10回表のイニング終了後だった。日大三が2点を取ってイニングを終えると、近藤と柴田が話す場面が中継に映っていた。近藤は試合後、「10回表が終わって向こう（柴田）もこっちを向いて笑顔だったので『ナイスピッチ』と言ったりしました」と舞台裏を明かしている。

敵同士であっても、試合中に讃え合うスポーツマンシップに溢れた“光景”にファンも感動を隠せなかった。「このシーン、よかった」「本当に笑顔が多くて好き」「素敵すぎる」「泣けちゃう」「アオハルじゃん」「なんて清々しいチーム！」などと称賛の声が送られた。（Full-Count編集部）