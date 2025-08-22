¤À¤«¤é¸½¾ì¤ò²ó¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¸É¹â¤ÎÆÈºÛ¼ÔŽ¥ÎëÌÚ½¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¾ðÊó¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢±Ê°æÎ´¡Ø·Ú¼«Æ°¼Ö¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡¡ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉ¾ÅÁ¡¡ÎëÌÚ½¤¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ü¥ó¥¯¥é²ñ¡×
¡Ö·¯¤¿¤Á¤ÏÉÔ¹¬¤ÎÀ±¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï·¸Ä¹¤¯¤é¤¤¤Î¼ÂÎÏ¤Î¼Ô¤¬¡¢¾Íè¼ÒÄ¹¤ò¤ä¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤«¤éÅÚÂæÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¡ÊÁÏ¶È¼Ô¤Î¡ËÀèÂå¤Ï¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥ó¥¯¥é¤Ë¤Ï²Ù¤¬½Å¤¹¤®¤ë¡£¤¤¤Þ¤µ¤é¾Æ¤Ä¾¤·¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Æ¤«¤Ê¤¤¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡£ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
1992Ç¯4·î¡¢ÉÍ¾¾¤Î¥¹¥º¥ËÜ¼Ò¡£½¸¤á¤é¤ì¤¿ÂåÍýÅ¹¤ÎÆóÀ¤¡Ê¸å·Ñ¼Ô¡Ë¤¿¤Á20¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ÊÀä¶ç¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥º¥¤Ç¤Î½¤¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢81Ç¯¤Ë½©ÅÄ¥¹¥º¥¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¹õ¼÷º´É×¤â¡¢¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÐ¹õ¼÷º´É×¤Ï¡ÖÆóÀ¤¤¬Í¥½¨¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢½¤¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¸¦½¤²ñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¤¡¡¢¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
°ÊÍè¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Ç¤Ï¤³¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¡Ö¥Ü¥ó¥¯¥é²ñ¡×¤È¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤«¤é15Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿2007Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤ÏÈ¾¸º¤¹¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÐ¹õ¼÷º´É×¡£
ÂåÍýÅ¹¤Ï²·¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥Ñ¡¼ÂåÍýÅ¹¤Ï¸º¤ê¥¹¥º¥¤ÎÄ¾±Ä²½¤Ï¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤³¤½¤¬¤ªµÒÍÍ¡×
¡Ö24»þ´Ö·Ð±Ä¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢ÀèÂå¤Î¶ìÏ«¤È¤ÏÊÌ¤Î¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×
¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ½¤¤¬½éÆü¤Ë¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÀÐ¹õ¼÷º´É×¤Ï¤¤¤Þ¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ç¤â¤¢¤ëÁÏ¶È¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿ÆóÀ¤¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç»ö¶È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢º¤Æñ¤ÏÂ¿¤¤¡£Æ±Î½¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ï°ã¤¤¡¢Äë²¦³Ø¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¡£
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆóÀ¤¤¿¤Á¤Ë¡ÖÊÌ¤Î¶ìÏ«¤ò¤·¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤Êý¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÎëÌÚ½¤¤Ï¡¢ÉûÂåÍýÅ¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¤è¤¯¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤³¤½¤¬¤ªµÒÍÍ¡×
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤è¤ê¤â¡¢ÉûÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Î¶ÈÈÎÅ¹¤¬ÂçÀÚ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö»°Âå¤Ë¤ï¤¿¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÈÎÅ¹¼ç¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÎëÌÚ½¤¤Ï¤è¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£´Ø·¸À¤Î¿¼¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÈà¤¬¡¢ÈÕÇ¯¤Þ¤Ç¶ÈÈÎÅ¹¸þ¤±¤Î¹ÖÏÃ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë½½È¬ÈÖ¤Ï¼¡¤ÎÈ¸¤À¤í¤¦¡£
¢£À×¼è¤êÂ©»Ò¤Ï¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤¹
¡Ö²ñÄ¹¡¢5Ç¯´ÖÉÍ¾¾¤Ç½¤¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤¬¤â¤¦¤¹¤°µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¥¹¥º¥¤Î½÷»Ò¼Ò°÷¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤ÇÆó¿Í¤Ç¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Û¤¥¡¢¤½¤ê¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÌÜ½ÐÅÙ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Ê¡£¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆó¿Í¤Ê¤Î¡©¡×
¡Ö¥¤¥ä¡¢¥¤¥ä¡¢²ñÄ¹¡¢¼Â¤Ï¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æó¡¦¸Þ¿Í¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤½¤ê¤ã¡¢¥Û¥ó¥È¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤Î¼¡¤Þ¤ÇÀ×·Ñ¤®¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¼ÒÄ¹¡×
´«¿ÊÄ¢¤Î¤è¤¦¤ËËè²ó·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÉûÂåÍýÅ¹¼ç¤âÉ×¿Í¤â¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¶½¤¸¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÊý¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤À¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼ã¤¤ÃË¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ò½÷Ãæ¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£3Ç¯¤Ç¤ÏÃ»¤¤¡£5Ç¯¤Ï¿Æ¸µ¤«¤éÎ¥¤¹¤Ù¤¤À¡×
¤³¤ì¤ÏÎëÌÚ½¤¤Î»ýÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£
ÉûÂåÍýÅ¹¤ÎÀ×¼è¤êÂ©»Ò¤ò¥¹¥º¥¤¬°ú¤¼è¤ë¤È¡¢¶å½£½Ð¿È¼Ô¤Ê¤é´º¤¨¤ÆÅìËÌ¤ËÃ±¿ÈÉëÇ¤¤µ¤»¤ë¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£5Ç¯¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¡¢¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤òºî¤ë¡£Áê¼ê¤¬¥¹¥º¥¤Î½÷»Ò¼Ò°÷¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀ×¼è¤ê¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æµ¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¢£¥¢¥á¡¼¥Ð·Ð±Ä¤ò¤·¤Î¤°¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È·Ð±Ä¡×
ÎëÌÚ½¤¤Ï30Âå¤À¤Ã¤¿±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹»þÂå¤«¤é¡¢¶ÈÈÎÅ¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈ¬É´²°¤Î¥ª¥ä¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Æó¤Ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë¥¨¥×¥í¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¾ì¤ÇÄ«10Ëü±ßÊ¬¤ò»ÅÆþ¤ì¤¿¤Ê¤é¡¢Å¹¤ò³«¤±¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤¬10Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¤À¤±¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¡£10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤é¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢Ä¶¤¨¤¿Ê¬¤òº¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£º¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¶â¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
º¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÏÍø±×¡£10Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢ÍâÄ«¤Î»ÅÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÈÍø±×¤È¤ò¡¢º®Æ±¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ü¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¼ê¤ÎÏÃ¤Ïµþ¥»¥éÁÏ¶È¼Ô¡¢°ðÀ¹ÏÂÉ×¤Î¡Ö¥¢¥á¡¼¥Ð·Ð±Ä¡×¤¬ÍÌ¾¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶µ¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¶µ¤¨¤ò¹¥¤à²Æì¥¹¥º¥²ñÄ¹¤ÎÈæ²ÅÊÙ¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö±¦¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Èº¸¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÌÙ¤±¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÊ¬¤¬¡¢½¤¤µ¤ó¤Î·Ð±Ä¤ÎÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ç¤¢¤ëÈÎÇäÅ¹¤Î·Ð±Ä¤ò·òÁ´²½¤µ¤»¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤ÏÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¹¥º¥¤ÏÀ¤³¦´ë¶È¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÊÇÛÊ¬¤Ç¤Ï¡Ë¿ÈÆâ¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ÉûÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤Î³°¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¼Ò°÷¤ò¼«Ê¬¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ä
2000Ç¯Âå½é¤á¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¸µ¥¹¥º¥¼Ò°÷¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÇÛÊ¬¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Â¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤ÎµëÎÁ¤Ï¤È¤Æ¤âÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢½¤²ñÄ¹¤Ë¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
²ñ¼Ò¤È¼Ò°÷¤¬¶â¤À¤±¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò°÷¤ò¥â¥Î¤È¤·¤«Âª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤À¡£¼Ò°÷¤Î½ÐÆþ¤ê¤Ï·ã¤·¤¯¡¢¤½¤â¤½¤â·Ð±Ä¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤âÇ½ÎÏ¤â¤Ê¤¤¡£¼¤á¤Æ¤¤¤¯¼Ò°÷¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤òÂº·É¤·¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
Èæ²ÅÊÙ¤Ï¡¢¡Ö½¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¾¼ÏÂ¤Î·Ð±Ä¼Ô¡£¤¤¤Ä¤«¡¢µëÎÁ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ§¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤Ï²æËý¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤º¢¡¢¶µ°÷¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤«¡¢¼Ò°÷¤ò¼«Ê¬¤Î¶µ¤¨»Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿Àá¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¡È³°ÍÍ¡É¤¬¼ÒÆâ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À
¥ï¥ó¥Þ¥ó·Ð±Ä¤ÎÆÃÄ§¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¼þ°Ï¤Ï¥â¥Î¤ò¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉûÂåÍýÅ¹Âç²ñ¤Îº©¿Æ²ñ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÖ¸åÊý¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÎëÌÚ½¤¤ÏÃåºÂ¤¹¤ë¤¬¡¢Èæ²ÅÊÙ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö½¤¤µ¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤äÍÎÏ¤ÊÉûÂåÍýÅ¹¼ÒÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò³°¤Î¡È³°ÍÍ¡É¤Ð¤«¤ê¡£¥¹¥º¥¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï½¤¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËºÂ¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø½¤²ñÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤ò¿Ê¸À¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥º¥´´Éô¤Î°ÍÍê¤ò¤±¤Ã¤³¤¦¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥¹¥º¥´´Éô¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÎëÌÚ½¤¤ËÂÐ¤·ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¥â¥Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Èæ²Å¤Î¤è¤¦¤Ê³°Éô¤Î¿Í´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜ°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÎëÌÚ½¤¤ÎÄ¶Ä¹´üÀ¯¸¢¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤¬¥¹¥º¥¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤À¡£¤À¤¬¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¤ÏÍÎÏ¤Ê³°ÍÍ¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÁÏ¶È¼Ô¤«¤éÆóÂåÌÜ¡¢»°ÂåÌÜ¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤À¡£³°ÍÍ¤ÎÅö¼ç¤ÏÂåÂØ¤ï¤ê¤·¤Æ¤â¡¢Î©¾ì¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÎëÌÚ½¤¤Ï¥Ü¥ó¥¯¥é²ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¶î»È¤·Èà¤é¤òÊú¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Èæ²Å²È¤äÀÐ¹õ²È¤Ê¤ÉÍÎÏ¤Ê³°ÍÍ¤Ï¡¢Âå¡¹¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¹¥º¥¼ÒÆâ¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÈÅÁÃ£Ìò¡É¤ÎÌò³ä¤ò¶ÉÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë
¥¹¥º¥¤Î¸µ¼Ò°÷¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö½¤²ñÄ¹¤Ë¡¢²¿¤é¤«¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ø¡ÊÄó°Æ¤Î¡Ëº¬µò¤Ï¡Ù¡¢¡ØÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡Ù¡¢¡Ø¾ÍèÍ½Â¬¤Ø¤Î¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¡Ù¤È¡¢½¤²ñÄ¹¤ÏÌð·Ñ¤®Áá¤ËÌä¤¤¤¿¤À¤·Â³¤±¤ë¡£Äó°Æ¼Ô¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÈà¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤Ï½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥â¥Î¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤´ë¶ÈÂÎ¼Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½¤²ñÄ¹¤ÎÀÕÇ¤¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÈæ²ÅÊÙ¤Ï¡¢¸À¤¦¡£
¡Ö½¤¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¼Â¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÈºÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤Ë¡¢HYÀïÁè¤Î¤È¤¤Ê¤É¡¢³°Éô¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤ò½¤¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ì»þ¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡Øº¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ëµã¤±¡£ÀÖ»Ò¤Ïº¤¤Ã¤¿¤éµã¤¯¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¿Æ¤Ïµ¤¤Å¤¯¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êµã¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¡×
µã¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÚÉÝ¤ò¼Ò°÷¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£ÎëÌÚ½¤¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬76ºÐ¤À¤Ã¤¿2006Ç¯¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¥È¥è¥¿¡¦¥À¥¤¥Ï¥ÄÏ¢¹ç¤È¤Î´Ö¤ÇßõÎõ¤Ê¥·¥§¥¢¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ë½ÅÍ×¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐ¹õ¼÷º´É×¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö½¤¤µ¤ó¤«¤éÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¡¢·è¤·¤Æ¶±¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¶¯µ¤¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¿ô»ú¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢Â¨Åú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½¤¤µ¤ó¤âÀµ³Î¤Ê¿ô»ú¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤ä¡¢»þ¡¹¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Á¤é¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£Íý¶þ¤è¤ê¤âËÜ¿Í¤Î¤ä¤ëµ¤¤ò¡¢¤É¤¦¤â½¤¤µ¤ó¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¡È¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡É¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¢£»°ÍÎÅÅµ¡¤Î¶µ·±
¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¤Î·Ð±Ä»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¼ÂÎÏ·Ð±Ä¼Ô¤¬²ñ¼Ò¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¼ÂÂÖ¤ò¤Ä¤«¤á¤º¤Ë¡¢µðÂç´ë¶È¤½¤Î¤â¤Î¤¬·¹¤¤¤¿»öÎã¤Ï²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
1985Ç¯¡¢Åìµþ»°ÍÎÅÅµ¡À½¤ÎÀÐÌý¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢°ì»À²½ÃºÁÇÃæÆÇ¤Î»àË´»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ª¤è¤Ó»°ÍÎÅÅµ¡¼ÒÄ¹¤À¤Ã¤¿°æ¿¢·°¤Ï¡¢Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Ë¤¤¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç½é¤á¤Æ»ö¸Î¤òÃÎ¤ë¡£²ñ¼Ò¤Î´´Éô¤¿¤Á¤Ï½ÅÂç»ö¸Î¤ò¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÊó¹ð¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ë°æ¿¢·°¤Ï¡¢71Ç¯¤«¤éÎ¾¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎºÂ¤Ë¤¢¤êÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÉß¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°úÀÕ¼Ç¤¡£Åìµþ»°ÍÎ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤É¤âºî¤ëÍ¥ÎÉ´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÈÅÅ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°ÍÎÅÅµ¡¤È¹çÊ»¤·¾ÃÌÇ¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»°ÍÎÅÅµ¡¤â·Ð±ÄÉÔ¿¶¤«¤é2011Ç¯¤Ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¾Ã¤¨¤ë¡£
¼þ°Ï¤«¤é¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢×ÖÅÙ¤µ¤ì¤ë¡ÈÍç¤Î²¦ÍÍ¡É¤Ë¥È¥Ã¥×¤¬¤Ê¤ë¤³¤È¤Î´í¤¦¤µ¤ò¡¢ÎëÌÚ½¤¤Ï¤É¤¦¤ä¤éºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸É¹â¤ÎÆÈºÛ¼Ô¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡¢¿¿¼Â¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÉÔ°Â¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï»×¤¨¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤ò²ó¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤Ç²ó¤ë¤·¤«¡¢¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë½Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
----------
±Ê°æ Î´¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉôÂ´¶È¡£Åìµþ¥¿¥¤¥à¥ºµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ¡¢1992Ç¯¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¸½ºß¡¢»¨»ï¤ä¿·Ê¹¡¢¥¦¥§¥Ö¤Ç¼èºà¼¹É®³èÆ°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¥ê¥ó¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡¿¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÏÀ¤³¦°ì¤¦¤Þ¤¤¡ª¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø°ÜÌ±²ò¶Ø¡Ù¡ÊËèÆü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØEV¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡Ø¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ë30Ç¯ÌÜ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼ÂÐ¥¥ê¥ó¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ë15Ç¯ÀïÁè¡Ù¡Ø¥Ó¡¼¥ëºÇ½ªÀïÁè¡Ù¡Ø¿Í»ö¤È½ÐÀ¤¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡Øµæ¶Ë¤Ë¤¦¤Þ¤¤¥¯¥é¥Õ¥È¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹ñ»º¥¨¥³µ»½Ñ¤ÎÆÍÇËÎÏ¡ª¡Ù¡Êµ»½ÑÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÇÔ¤ì¤¶¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¿¤Á¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø°ì¿È¾å¤ÎÅÔ¹ç¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø¸½¾ìÎÏ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ±Ê°æ Î´¡Ë