YouTube動画「【ROAS改善】CPAだけじゃダメ！通販広告の費用対効果を爆上げする3つの秘訣をプロが徹底解説！」で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が登場。広告業界で常識とされがちな「CPA（顧客獲得単価）」だけに縛られた運用に痛烈な疑問を投げかけ、「CPAだけ見ても意味がない！」と独自の見解を展開した。



冒頭、有馬氏は「CPAを良くしました。でも、費用対効果が全然合わないのよ」「広告出してるけど、もう出す意味ある？って思ってきちゃった」と怒りを見せ、現場感覚から広告運用の限界を語った。従来の指標だけで判断する広告施策や、「管理画面だけを触れば効果が出る」といった考え方に対し、「広告運用だけをやってる人はCPAを一番重要視して運用するんだけど、実際に広告をやってる目的って何なの？売上を上げることだよね」と本質を問う。



有馬氏が最近実際に成果を出した事例として挙げたのは、管理画面外の3つの改善ポイント。「初回大幅値下げをやめ、通常価格で売ることで減価率が大幅に改善」「ランディングページをしっかり作り込み価格に見合う訴求にした」「3ヶ月縛りアップセルなど継続率を上げるコースを用意し新規ユーザーのリピートを増やす」と具体策を明かす。“常識を疑う”ことの重要性を強調し「CPAだけ見ていたら絶対に実現できなかった成果」と手応えを語った。



また、CPAにばかり目が行きすぎる経営陣や広告運用担当者に向け、「本来の目的はCPAを下げることではなく、売上・利益を最大化すること」「安いCPAで新規を取っても、リピート率が低ければ意味がない」と警鐘。“広告費をとりあえず使う”発想や「管理画面内だけの改善は限界」と喝破し、「事業主は商品力を上げ、代理店は売上視点を持つ、お互い歩み寄ることが成長への道」とメッセージを送った。



最後は「広告パフォーマンスと広告外のパフォーマンスの両輪が揃ってこそ、事業は伸びていく。売上最大化を見据え、利益視点で広告運用を考えてほしい」と熱く締めくくった。