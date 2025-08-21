人気YouTuberのヒカルさんが2025年8月19日に公開した、霊媒師とのコラボ動画が物議を醸している。

「身体がボロボロ」「腎臓の動きがあんまり良くない」

話題となっている動画は、「ギャル霊媒師」として知られる飯塚唯さんに、妻で元キャバクラ嬢の進撃のノアさんとともに視てもらうという企画。その中で飯塚さんが、「さっき、下でちょっと待たせていただいた時に青笹さん来てたんですよね」と話し始める一幕があった。

青笹寛史さんはヒカルさんと親交が深かった実業家。YouTubeチャンネル「令和の虎」にもレギュラー出演するなど活躍していたが、6月25日に急性心不全で亡くなっている。

飯塚さんは青笹さんについて、「心配して来てらっしゃる」と言い、ヒカルさんの家中を行き来したり寝室にいたりすると説明。その後、飯塚さんは「聞いてみていいですか？ お話を」と言い、手を合わせて黙り込んだ。

その後、飯塚さんは「分かりました、伝えたかったことが」と明かし、「仕事の仕方というか、戦い方が俺と似てる、って」「無茶をする」と言い、「身体がボロボロ」「腎臓の動きがあんまり良くない」と話していたと説明した。

「尋常じゃないんですよ、心配の仕方が」

これを聞きヒカルさんは、腎臓と肝臓がボロボロと言われて、サプリを飲んでいることを告白。さらに飯塚さんは「ちょっと待ってください、また入ってきた」と話を中断し、今度は号泣しながら霊媒を行っていた。

その後、お香のようなものを嗅いだ飯塚さんは「ヒカルさん心臓が危ないって言ってます」「無理するなって。それも尋常じゃないんですよ、心配の仕方が」と青笹さんからだとするメッセージを涙ながらに伝えていた。

これに対し、ヒカルさんが不眠気味であることを明かすと、飯塚さんは青笹さんの言葉として、「ちょっとやばいかもなって気づき始めたときが、動悸から始まったって言ってたんですよ。その動悸は寝不足が続いた動悸だなって自分の中で自己解決勝手にしちゃってただけなんですけど、でもそれが寝不足からだとしても、変な話トドメになってたっていうか」と、ヒカルさんの体調を心配していると明かしていた。

この動画のコメント欄に「唯先生、青笹さんに感謝」「青さんのとこで大号泣しちゃった」という声が集まっていたが、一方では、「青笹さんのことをネタにするのはやめてほしい」「青笹さん好きでした。こんな形で使わないでください」「信じられない」という声も集まっていた。