NBA公式Xが河村勇輝のアシスト集を投稿…1年目のハイライトプレーをピックアップ

NBA公式Xは、8月18日から“アシストウィーク”と題して、2024－25シーズンのアシストトップ50を動画で紹介。19日時点で31位まで発表されている。

ランキング形式で発表されるトップ50にはタイリース・ハリバートン（インディアナ・ペイサーズ）やニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）といったリーグ屈指の選手が名を連ねるなか、NBA公式Xは河村勇輝（シカゴ・ブルズ）だけをピックアップしたアシスト集を公式Xに公開。NBA挑戦1シーズン目のメンフィス・グリズリーズ時代に見せた好アシストが紹介された。

1本目はダラス・マーベリックス戦で見せた“背面パス”。センターライン付近でスティールに成功すると、ゴールに背を身向けたまま頭越しにボールを放り投げ、マービン・バグリー3世（現ワシントン・ウィザーズ）のダンクをお膳立てした。

2本目はウィザーズ戦でのビハインド・ザ・バックパス。1対1を仕掛けてゴール下まで潜り込むと、背後に近寄るジェイ・ハフ（現ペイサーズ）へ対し、ノールックでワンバウンドパスを送った。

3本目もノールックパスで、4本目は針の穴を通すような鋭いパス。ディフェンス2人に囲まれながらハフへ送ったノールックパスが5本目として紹介され、最後の6本目はチームメートの“3点プレー”を演出するワンバウンドパスだった。

河村のパスが見事であることは言うまでもないが、NBA公式Xが1人の2Way契約選手をピックアップし、1分45秒のハイライト集を作るのは滅多にないことだろう。

【動画】河村勇輝が見せた華麗なアシスト集