992.2型でも選べるツーリング・パッケージ

恐らく、市中で見かける最新のポルシェ911 GT3は、多くがノーマル状態ではない。サーキット走行は前提でなくても、リセールバリューが視野に入っているなら、ヴァイザッハ・パッケージが選択されているはず。

【画像】手懐けやすく没入できる ポルシェ911 GT3ツーリング 競合クラスの敏腕スポーツたち 全169枚

それは、英国では1万9500ポンド（約386万円）のオプション。専用サスペンションにカーボンファイバー製のエアロキット、レーステックス素材のバケットシート、6点式ハーネス、GT3 RSと同じカーボン製ロールケージが装備されている。



ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）

だが、そこまで仰々しい内容は必要ない、という人も存在する。そんな考えを想定したのが、ツーリング・パッケージ。リアウイングが省かれ、ラグジュアリーなインテリアが与えられる。無償で。アップデート後の992.2型でも、もちろん選べる。

ただし、今回試乗したオーク・グリーンの911 GT3ツーリングも、ノーマル状態ではなかった。ライトバウ（Leichtbau）と記された、小さなプレートがセンターコンソールに貼られている。2万9225ポンド（約579万円）の、軽量化オプションが載っていた。

トルク2.0kg-mダウン ファイナル8％短縮

ライトバウ・パッケージの内容は、9kg軽いマグネシウム製ホイールと、4kg軽いリチウムイオン補機バッテリー、カーボン製ルーフパネルの装備など。スタビライザーやサスペンション・アームなどもカーボン製で、ドアミラーは専用品だ。

試乗車には非搭載だったが、カーボンセラミック・ブレーキも選べば、1420kgまでダイエット可能。ここまで軽い公道仕様の911 GT3は、2012年以来とのこと。他方、ライトバウ仕様の背もたれを倒せるシートのおかげで、GT3としては初めて後席が備わる。



ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）

992.2型のGT3は、メカニズム的には前期の992.1型と大きな違いはない。タイヤサイズは同じで、4.0L水平対向エンジンは9000rpmまで回り、最高出力は510ps。新しい触媒で、最大トルクは2.0kg-mダウンの45.8kg-mだが、無視できる差といえる。

その理由は、機械式LSDが組まれるMTでも、電子制御式LSDになるPDKでも、ファイナルレシオが8％縮まったから。サスペンションは、スプリングレートが見直され、ストロークも僅かに増えた。GT3 RS譲りの、アンチダイブ設計も得ている。

従来以上に鋭く回せるエンジン 濃い充足感

公道へ出てみると、992.2は大きく違う。ショートレシオ化の恩恵で、9000rpmまで従来以上に鋭く回せる。回転数に対する速度が僅かに落ちたことで、公道では一層扱いやすい。すこぶる速いが、恐ろしさは鎮められた。

パワーデリバリーはリニア。僅かに低下したトルクのおかげで、より濃い充足感へ浸れる。動的能力を引き出しやすく、手懐けやすく、パワートレインやシャシーを操ることへ没入できる。まるで、マツダMX-5（ロードスター）の様に。感動的な変化だ。



ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）

サスペンションは、従来以上にしなやか。路面変化の影響を受けにくく、ボディへ強い衝撃が届くことは殆どない。うっかりアスファルトの状態を見誤っても、問題なし。動的能力を考えれば、乗り心地は快適だと表現できる。

ステアリングは想像以上に忠実で、ワダチなどの影響はほぼ受けない。タイヤはミシュラン・パイロットスポーツ・カップ2を履くが、コミュニケーション力は若干低下したかもしれない。

秀抜の能力をすべて召喚できるのは高負荷時

911 GT3らしい、ラインの調整能力は変わらない。アクセルペダルの角度を慎重に変えることで、グリップが限界を迎えない限り、コーナリングを堪能できる。

ダンパーとエグゾースト、スタビリティ／トラクション・コントロールに2段階のプリセットが用意されたこともプラス。スポーツ・モードとトラック・モードで適応でき、シーンに応じて特性を変化させられる。



ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）

とはいえ、秘めた秀抜の能力をすべて召喚できるのは、高負荷時。本領を引き出せる場面が限られるなら、911 カレラSを選んだ方が賢明ではあるだろう。

もはや驚かないかもしれないが、911 GT3ツーリングは心底素晴らしい。水平対向エンジンは少し静かになっても、992.2型としてパッケージング全体が磨かれている。ロードノイズが大きく、フェラーリ296 GTBの方が長距離ツーリングは快適だとはいえ。

ポルシェ911 GT3ツーリング（992.2／英国仕様）のスペック

英国価格：15万8200ポンド（約3132万円）

全長：4750mm

全幅：1852mm

全高：1279mm

最高速度：312km/h

0-100km/h加速：3.9秒

燃費：7.3km/L

CO2排出量：310g/km

車両重量：1461kg

パワートレイン：水平対向6気筒3996cc自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：510ps/8500rpm

最大トルク：45.8kg-m/6250rpm

ギアボックス：6速マニュアル（後輪駆動）