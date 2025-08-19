この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「マニアック天気」で気象予報士の松浦悠真さんが、「【３ヶ月予報】今年の秋は忙しい！猛烈残暑のち大雨警戒 冬は意外と早く到来？」と題した動画を2025年8月19日夜に配信。9月から11月の最新3ヶ月予報について、秋の天気が例年とは大きく異なる可能性について詳細に解説した。



松浦さんは冒頭から「この秋は、かなり残暑が厳しくなりまして、秋の訪れがそもそも遅い」という見通しを明言。高温の確率が全国的に60%と高く、「秋が非常に短いのが今回の特徴」と今年限定の傾向に警鐘を鳴らした。



さらに「雨が多くなるタイミングもありそう」と指摘し、秋の前半は残暑が長引く一方、台風や秋雨前線の影響で「西日本から東日本の太平洋側も雨量が多くなる時期がある」と解説。南西諸島でも例年より多い降水量が予想され、天候の急変への警戒を呼びかけた。



こうした異常傾向の主な要因には「ラニーニャ傾向や負のインド洋ダイポールモード現象（IOD）、偏西風の蛇行」などの気象現象が複雑に絡んでいると丁寧に分析。「夏がずっと長くて、短い秋が来て、その後急に冬が来る」と、秋後半には一気に気温が下がり「冬の到来が早まる」ことを強調したのも印象的だ。



締めくくりには、「最初は暖かい秋だけれども、急に寒い冬がやってくるというような傾向になってくる」と改めて"寒暖差の激しい秋"を予告。