¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô39¡Û¤Þ¤ë¤ÇµÜËÜÉðÂ¢‼¡¡Á´ÆüËÜ¤Î£´ÈÖÃæËÜÎ¶»ù¤µ¤ó¤ÏÉ÷Ï¤¾ì¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¹³µÄ
¡¡¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£³£¹¡Ë¡Û¤³¤Î¥³¥é¥à¤Ç°ÊÁ°¤Ë¤â½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼Ò²ñ¿Í£³Ç¯ÌÜ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿±¦¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¡¦ÌøÀî¹â¤«¤éÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌîµåÉô¤ËÆþÉô¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤³¤ÇÌîµå¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î°ðÍÕ´ÆÆÄ¤äÀÐ»³½õ´ÆÆÄ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌî¼êÅ¾¸þ¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï£Ä£ÈÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼ê¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÇ¤Æ¤ëÊý¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤âºÇ½é¤«¤éÂÇ¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÌîµå¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îý½¬¤â¤»¤º¤ËÂÇ¤Æ¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤½¤Î¸å¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿¤«¤ÎÇï»Ò¤ÇÁ´ÆüËÜ¤Ë¥Ý¡¼¥ó¤ÈÁª¤ó¤Ç¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ»õ¼Ö¤¬¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¤ÇÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¡¢½Å°µ¤ò´¶¤¸¤ë¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼þ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð³Ú¤·¤¯¤ÆÂÇ¤Æ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤«¤Í¡££±£¹£¸£´Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃæËÜÎ¶»ù¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¶áÂç¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤ÎÂç¾¼ÏÂÀ½»æ¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤È£²ÅÙ¤ÎµÙÉô¤ò·Ð¸³¤µ¤ì¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæËÜ¤µ¤ó¤ÏÁ´ÆüËÜ¤Ç£´ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£¸å¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç£³´§²¦¤Ë¤Ê¤ëÍî¹çÇîËþ¤µ¤ó¤¬£³ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Î£´ÈÖ¤Ç¤¹¤è¡£°ÜÀÒ¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤¿ÍâÇ¯¤Î£¸£µÇ¯¤Ë¤Ï°úÂà¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É÷Ï¤¾ì¤Ç¤Í¡¢£²¿Í¤È¤â¿¿¤ÃÍç¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃËÆ±»Î¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÏÀ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£·õ½Ñ¤Îµï¹çÈ´¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËµÜËÜÉðÂ¢¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤½¤¦±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶áÂç»þÂå¤«¤éÍÌ¾¤Ç¡¢ÃæËÜ¤µ¤ó¤Î¼¡¤ËÍÆ£ÄÌÀ¤¤µ¤ó¡Ê¸å¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃæËÜ¤µ¤ó¤ÈÆ±»þ¤Ë±¦ÏÓ¤ÎÎëÌÚÀ¯ÌÀ¤µ¤ó¡Ê²¬»³¡¦¾¡»³¹â¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯Âç¾¼ÏÂÀ½»æ¡¢¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤ÎµÙÉô¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î£²¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï£²£°Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¡£¹Åç¥«¡¼¥×¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤¿»³º¬ÏÂÉ×¤µ¤ó¤Î¼Â¤Î·»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Þ¤ÇÎý½¬¤Î»ÅÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÀÐ»³´ÆÆÄ¤¬£²¿Í¤ò¥¹¥«¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤Î»×ÏÇÄÌ¤ê¤Ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤¬ËÜÅö¤Ë¥°¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£