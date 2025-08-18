◇MLB ドジャース 5-4 パドレス(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースが同地区ライバルのパドレスに3連勝のスイープ。指揮官のロバーツ監督は1番打者として攻撃の起点となった大谷翔平選手の働きをたたえました。

直接対決前に首位陥落となったドジャースでしたが、前日までに2連勝で首位を奪取。第3戦は相手先発のダルビッシュ有投手に対して、1番の大谷選手が今季初対決の右腕から安打を放ちます。その後、ムーキー・ベッツ選手の四球で好機が広がり、4番のフレディ・フリーマン選手の3ランで幸先よく先制。大谷選手が先制のホームを踏みました。

この回はアンディ・パヘス選手のソロも飛び出し、一挙4得点。ロバーツ監督は、「フリーマンは2球で追い込まれたが、相手が再び速球で攻めてきたところをうまく捉えて強いスイングを見せてくれた。その後、アンディ（パヘス）も非常に良いボールをしっかり打ち返した」と振り返り、「ショウヘイが低めの速球をよく見極めて、ヒットにしてくれたのが大きかった」とリードオフマンをたたえました。

その後、一時4点差を追いつかれるも8回にベッツ選手の勝ち越しソロが飛び出し、これが決勝点。パドレスを本拠地でスイープし、2ゲーム差をつけました。

昨季もシーズン終盤まで地区優勝を争った宿敵。今季は8勝2敗と大きく勝ち越しています。翌日のロッキーズ戦は山本由伸投手が先発予定。この3連戦が終わると、日本時間23日から今季最後となるパドレスとの直接対決が控えています。