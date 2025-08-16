ÂÐÃæÀ¯ºö¤ËÌ·½â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏËÜÅö¤ËÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯8·î14Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ëÂÐÃæÀ¯ºö¤¬Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ëÊ©»æ¥ë¡¦¥â¥ó¥É¤Î¼ÒÀâ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»æ¤Ïº£Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Îµ¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°»á¤¬¡¢´ØÀÇÌäÂê¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÖÅÙ¤òÉ½¸½¤¹¤Ù¤¯¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¾ï¤Ë²²ÉÂ¡ÊTrump Always Chickens Out¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖTACO¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎËÇ°×À©ºÛ¤È½¬¶áÊ¿¡Ê¥·¡¼¡¦¥¸¥ó¥Ô¥ó¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ø¤ÎÍ§¹¥»ÑÀª¤È¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡¢º£·î11Æü¤ËÊÆÈ¾Æ³ÂÎÂç¼êNVIDIA¼Ò¤È¤Î´Ö¤ÇÍø±×¤Î15¡ó¤òºâÌ³¾Ê¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤ËÃæ¹ñ¸þ¤±H20¥Á¥Ã¥×¤ÎÍ¢½Ð¤òÇ§¤á¤ë¹ç°Õ¤ò·ë¤Ó¡¢Æ±¶È¤ÎAMD¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Í¢½ÐÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¹ç½°¹ñ·ûË¡¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÂÖÅÙ¤ÎÊÑ²½¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°µÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¾ùÊâ¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊÆ¹ñÆâ¤Î¶¯¹ÅÇÉ¤Ë¡Ö¾ÍèÅª¤ËºÇÀèÃ¼¥Á¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ç¤â¾ùÊâ¤·¤Æ¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò´í¤¦¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Æ±»æ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¾ùÊâ¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ò¤µ¤é¤Ë90Æü±äÄ¹¤¹¤ë·èÄê¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï½¬¼çÀÊ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¼Â¸½¤òµÞ¤°»ÑÀª¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤ò´Þ¤àÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¤òËÜÅö¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢´¶¾ð¤ä¾¦¶ÈÅªÍø±×¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¤½£¤ä¥¢¥¸¥¢¤Î´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬º¤ÏÇ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÂÖÅÙ¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¹¥ÅÔ¹ç¤Ê¤Î¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë