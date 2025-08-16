この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」のりゅう先生が、『【売上が激変】買ってないのに買った気になる"未来日記ライティング"がヤバすぎる件。』を公開。動画では「人ってネガティブな未来は信じるのに、ポジティブな未来は全く信じてくれない」と語り、今のビジネス現場が直面する“売れない”本質的な理由を掘り下げた。



冒頭、りゅう先生は、「生存本能や損失回避バイアスなどの心理によって、人間は失敗や損を恐れる一方で、経験のないことには一歩踏み出せない」と解説。「どんなにポジティブな商品でも、未来の価値は信じてもらえず売れにくい」と現状を嘆いた上で、「お客様は買った未来を想像できないものには財布を開かない。今すぐ結果が出るものや即効性のある商品のほうが売れる」と現代消費者心理の本質に迫った。



その上で、こうした非合理的な購買心理に対抗するために「予体験マーケティング」の重要性を説いた。「未来を可視化して先に体験させる。人は想像できないし、経験していないから買わないわけで、逆に経験させたり想像させればいい」と強調。VRやARによる体験型シミュレーションの活用や、ビフォーアフターのグラフ、五感を使った訴求事例、顧客の成功体験や口コミを駆使するなど、売上アップのための多彩な手法を紹介した。



さらに動画のハイライトとして「未来日記ライティング」の具体的な技法解説に突入。「未来のある日を切り取り、ちょっとした変化に気づき、その理由を商品に紐づけるストーリーを過去形で描くことで、あたかも経験したかのような“疑似体験”を与え、購買意欲を喚起できる」と説明。「朝の描写や小さな変化、商品名のチラ見せ、五感による表現を組み合わせることで効果が高まる」と独自ノウハウも披露した。また、「ビフォーアフターに加えて“ノーアクションアフター”=やらないとどうなるかのネガティブな未来も提示し、分かれ道構造を演出することで行動を強く後押しできる」と最終奥義も公開し、「『今』行動しなければ変われない！と伝えてほしい」と力を込めた。