「今年10億円以上使ったのに…」「もう無理ぽ」“ニート”の衝撃告白に「流石にワロタ」「エグいwww」反響
資産30億円ニートのマサニーさんは8月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。2025年に使った金額を明かしました。
【投稿】想像がつかない大金使う。一体いくら？
「50億円ニート改名ずっと待ってます！あと、マサ兄ィはこれとは別に高級住宅やスタートアップもお持ちなんだよなぁ」とのコメントに、「家とか未公開株式を含めると資産50億円以上あるけどね！株クラでは不動産は含めないのがデフォ！」と返信しているマサニーさん。ほかには、「寄付をお願いいたします」「エグいwww」「流石にワロタ」「前澤さんみたいに船買いましょ！」「すごいですね！」「羨ましい悩みです」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「寄付をお願いいたします」「今年10億円以上使ったのに、また40億円が見えてきた‥もう無理ぽ」とつづり、画像を1枚載せているマサニーさん。貯金額と思われ、36億9915万5185円と書かれています。前日比では2015万8249円のプラスです。多くの人には想像もつかない大金ですね。
「子供に贅沢させて生活レベルを上げることは『負債』」13日には「子供に贅沢させて生活レベルを上げることは『負債』だと思う。子供との移動手段も、タクシーも使わず、電車やバスを使う。飛行機ならエコノミー。なので、夏休み中は‥全くお金が減らない‥」と明かしていたマサニーさん。現実的な一面をしっかり持っているようです。今後の投稿も楽しみですね。
