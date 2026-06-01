仕事でうまくいかないとき、頑張っているのに結果が出ないとき、どう気持ちを切り替えたらいいのか。女性向けにキャリア支援を行うSHE代表の福田恵里さんは「外見じゃなく、内側からギャルになるといい」という――。※本稿は、福田恵里『「私なんか」を「私だから」に変える本』（日経BP）の一部を再編集したものです。■2万人の調査でわかった「人生の満足度」を決めるモノ「どう生きるか」を決めるのは、誰だろうか。親でも、パ