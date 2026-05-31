2025年、日本では新たに15万6,525社の法人が誕生しました（帝国データバンク「2025年新設法人動向調査」より）。そんな新興企業の“最初の壁”といえるのが、資金調達です。その壁を乗り越え、ベンチャーキャピタル（VC）やエンジェル投資家から巨額の資金調達を成功させた“プロお墨付き”の企業、知りたくないですか？「スタートアップ資金調達金額ランキング（2026年4月）」から、“未来のテンバガー候補”かもしれない上位3