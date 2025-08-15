松下洸平、「UOMO」10月号表紙に登場！ スペイン5都市で撮影 ファッション、食、インタビューを掲載した充実の36ページ
松下洸平が、8月25日発売の男性ファッション誌「UOMO」10月号（集英社）の表紙に登場。スペイン5都市をめぐりながら、ファッション、食、インタビューを掲載した充実の特集「松下洸平、はじめてのスペイン」を届ける。
同誌で連載「松下洸平 First Light」をもつ松下。毎月、松下の「はじめて」の経験をリポートする連載の4回目の今号で「松下洸平、はじめてのスペイン」特集が実現。マドリード、バルセロナ、サン・セバスティアンほか計5都市での1週間におよぶ長期撮影を敢行。本音満載のロングインタビューが掲載される。
芸術都市バルセロナを舞台に、ラグジュアリーブランドの最新コレクションを華麗に着こなすファッションストーリーを展開。美食の街サン・セバスティアンでのグルメリポートおよび本音が詰まったロングインタビューも。首都マドリードではユニクロのデイリーウェアで休日スタイルを撮影。そのほか、スペイン旅の多数のオフショットまでを36ページの特集に凝縮している。街に溶け込んだクールな表情から、旅を満喫してあふれる笑顔、様々な松下の魅力を余すことなく堪能できるほか、最新のスペインガイドとしても活用できる充実の内容となっている。
表紙はバルセロナの有名な夕陽スポット・モンジュイックの丘にて、貴重なタイミングを見計らって撮影することのできた奇跡の一枚。遠くにはサグラダ・ファミリアを望み、松下の姿が夕陽に照らし出されている。「一人でも多くの読者の方に、最高の経験を共有してもらえたら嬉しいです」と話すように、ページをめくれば、見たことのない情熱の国と俳優・松下洸平の現在地がかつてないボリュームで迫ってくる。「UOMO」史上最大規模の海外ロケで送る表紙と36ページの特集となっている。
大特集は「SNAP＆VOICE」と題して、センスのいい大人たちのスタイルの作り方を撮影＆インタビューで構成。映画『宝島』（9月19日公開）に出演する妻夫木聡、窪田正孝のスペシャルシューティングと対談。また、綾瀬はるかはメンズウェアを着こなし、語る。
そして半年に一度のお楽しみであるスナップ特集も。今回は東京の本当におしゃれな40歳男子100人をスナップ。彼らのファッションに関するこだわりVOICEは、まだまだ暑い9月に即役立つTIPSが満載だ。
そのほか、おしゃれな大人たちの「つながり」にフォーカスしたスタイルスナップなど、いまみんなが見たい「姿」、聞きたい「声」が一冊通して登場。人気者とリアルな街の声が詰まった大ボリュームの一冊となっている。
「UOMO」10月号は、集英社より8月25日発売。定価950円（税込）。
