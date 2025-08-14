【キン肉マン】スペシャルイベント『キン肉マン超人祭2025』オフィシャルレポ到着！
8月3日（日）に横浜武道館で開催されたスペシャルイベント『キン肉マン超人祭2025』。完璧超人始祖編の超人声優たちが一堂に会した夢のイベント、昼の部のレポートが到着した。
『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。シリーズ累計は7700万部を突破している大人気コミックで、現在最新刊となる88巻が発売中。
キン肉星から来たドジでマヌケな落ちこぼれ超人・キン肉マンが、努力、友情、勝利を重ねて、やがて超人格闘界最強の男へと成長を遂げていく物語で、1983年に初アニメ化。超人たちをデザインした「キンケシ」は1.8億体以上を販売する大ブームを巻き起こした。
本作は、これまでアニメ放送されたキン肉星王位争奪編の続きとなる、原作でも屈指の人気を誇る完璧超人始祖編。アニメーション制作はProduction I.Gが手がけ、監督はさとう陽、シリーズ構成は深見 真、キャラクターデザインは丸藤広貴、音楽は高梨康治が務め、キン肉マン役は宮野真守、キン肉真弓とプリンス・カメハメ役を神谷明が担当。2025年1月から3月まで完璧超人始祖編 Season2が放送された。Season3の制作も決定している。
そんなTVアニメ『キン肉マン』完璧超人始祖編の超人声優たちが一堂に会する夢のスペシャルイベント『キン肉マン超人祭2025』が8月3日（日）に横浜武道館にて開催された。
大勢の肉友（「キン肉マン」ファン）が詰めかけた会場にはメインステージのほかに中央にはプロレスのリングが設置され、まるで血沸き肉躍る戦いがこれから始まるかのような様相を呈していた。はたしてどんなイベントが繰り広げられるのか？ いやが上にも肉友たちの期待が高まるなか開演時間となり、まずはMCを務めるお笑い芸人「なすなかにし」の中西茂樹さんと「『キン肉マン』完璧超人始祖編」アナウンサー役・太田真一郎さんの2人がリングイン。
中西さんは「キン肉マン」大好き芸人としてこれまでもキン肉マン「超人ラジオ」等にも登場いただいたことがあり、「今日は皆さん、女房を質に入れて見に来たんですか？」「もしも声優の皆さんがちょっと疲れてきたんちゃうか？ と思ったら、座席をLの陣形にしてください」とマニアックなネタで笑いを取りつつ、実際に格闘技のリングアナウンサーを務める太田さんの呼び込みで超人声優たちが登場する。
この日のイベントに参加したのはキン肉マン役・宮野真守さん、テリーマン役・小野大輔さん、ロビンマスク役・小西克幸さん、ラーメンマン役・関智一さん、ブロッケンJr.役・笠間淳さん、ジェロニモ役・小野賢章さん、バッファローマン役・安元洋貴さんの総勢7名。これだけ豪華なメンバーであれば登場するだけでも会場は大いに盛り上がるが、各々がカメラに向かってアピールしたり、リングインする前にリングの周りを一周してパフォーマンスしたり、超人の必殺技や決めポーズを再現したり、オープニングパートだけでも会場を盛り上げた。関さんに至ってはラーメンマンのトレードマークである長いヒゲや額に「中」の文字を付けての登場となっていた。
7人がリング上に揃ったところで、改めて太田さんが各超人の煽り文句を織り交ぜながら超人声優たちの名前をコールしていく。 ”本物” の発するコールだけに「太田さんにコールしてもらうの気持ちいい」とそれぞれご満悦の様子だったが、全員の紹介が終わったところですでに開演から30分を超えており、イベントのオープニングとしては異例の長さ。そんなオープニングを締めくくってイベント本編をスタートさせるべく中西さんが「宮野さんに掛け声をお願いしたいと思います。『キン肉マン』といえば！！ の、あのセリフを言っていただいて……」と振ると、宮野さんは気持ちよさそうに「♪牛丼一筋〜」と歌い出す。絶好調のボケで一笑いをさらった後は、しっかり「へのつっぱりはいらんですよ！！」とかっこよく決めて、いよいよ超人祭のスタートとなった。
メインステージに移動しての最初のコーナーは「『回答すること二択のごとし！』ぶっちゃけ！！ 二択トーク！！」。これは「キン肉マン」に関するアンケートに「はい」か「いいえ」の二択で答えるというもの。最初のテーマ「『キン肉マン』の超人役が決まった時、楽しみでもあったが……ぶっちゃけプレッシャーでもあった！！」には全員が「はい」と回答。歴史のある作品で、レジェンド声優たちが演じてきた役を引き継ぐうえで各々がどんなプレッシャーや葛藤を抱え、どうやって向き合ってきたかという思いが語られた。2問目はVTRでの出題で、スクリーン上に映し出された映像には「コーホー」という呼吸音と共にウォーズマン役・梶裕貴さんがフレームイン。梶さんからのお題である「自分の演じた超人が好きなのはもちろんですが……ぶっちゃけ、実は他に推し超人がいたりしますか？」には「キン肉マンが一番！」という宮野さん以外は「はい」と回答。ちなみに安元さんと笠間さんが「悪魔超人全般」、小野大輔さんと小野賢章さんが「ピークア・ブー」と答えるなど、「完璧超人始祖編」での活躍を見て推しになったという意見も多く見られた。最後の質問「『完璧超人始祖編』のキャストの中に『実はこの人、人間じゃなくて超人なのでは？』と思う人がいる？」でも全員が「はい」と答えて、特に声優のみならず多方面で活躍する関さんを超人として推す声が多かったが、関さん本人は褒められすぎて思わず汗が出てきた様子。そう言われた関さんは「この現場はみんなが楽しんで、ずっとゲラゲラ笑いながらアフレコしているのに、出来上がった作品はちゃんとしている。みんな超人じゃないですか！」と「完璧超人始祖編」に参加したキャスト全員が超人だと称えて、大きな拍手をもらっていた。
※夜の部のVTRではミートくん役上坂すみれが「王子〜〜〜！」と登場した。
再び全員がリングに移動してのゲームコーナーと肉友から届いたメッセージの紹介をはさんで、イベント後半は豪華アーティストが出演するライブコーナーへと突入。まずはトップバッターの高梨康治×FLOWがSeason 1オープニングテーマ「LOVE ＆ JUSTICE」、続いて遠藤正明さんがSeason 2オープニングテーマ「キン肉マン英雄」で会場を盛り上げる。そして、最後のアーティストが登場する際に、この日一番のサプライズが待っていた。モニターで紹介されるアーティスト名の「キン肉マン（CV：宮野真守）」の後に出てきた「AND」の文字に、ざわつき始める会場。そのざわめきは「AND」に続く「串田アキラ」の名前が浮かび上がってきた瞬間、大歓声へと変わった。そう、「キン肉マン」シリーズで数々の名曲を歌ってきた伝説のアニソンシンガー・串田アキラさんがシークレットゲストとして降臨したのだ。宮野さんと2人で歌う曲は、もちろん「キン肉マンGo Fight！」。闘病生活を乗り越え、今なおステージでパワフルな歌声を聴かせてくれる串田さんの姿はまさに超人のごとく、客席には涙を流しながら聴いていた人も決して少なくなかっただろう。宮野さんも「ご一緒に歌わせていただけるとは思ってもいませんでした」と感動していた様子で、串田さんは「皆さんが一緒に歌ってくれてよかった！」と喜びの声を上げていた。
エンディングでは改めてMCの2人と声優超人がメインステージに集合。昼の部ではキャラクターソングの制作発表、夜の部ではTVアニメSeason3の制作を発表し、肉友たちを沸かせつつ、ラストはもう一度、宮野さんによる ”あのセリフ” 「へのつっぱりはいらんですよ！！」で約2時間のイベントを締めくくった。
（C）ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会
（C）ゆでたまご／集英社・キン肉マン製作委員会