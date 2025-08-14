シリウスＶ、今期最終を一転赤字に下方修正、配当も無配転落

シリウスビジョン <6276> [東証Ｓ] が8月14日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結最終損益は5億6600万円の赤字(前年同期は1600万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の2000万円の黒字→5億3000万円の赤字(前期は1億6200万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結最終損益は3600万円の黒字(前年同期は1億7800万円の赤字)に浮上する計算になる。



業績悪化に伴い、従来10円を計画していた期末一括配当を見送り、無配転落(前期は10円)とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である4-6月期(2Q)の連結最終損益は4億8700万円の赤字(前年同期は5700万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の7.0％→-7.4％に急悪化した。



株探ニュース

