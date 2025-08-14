サッカー天皇杯、ラウンド16が終了！J3から1チームが8強進出…準々決勝の対戦カードはこうなった

第105回天皇杯は8月13日、ラウンド16の残り1試合が開催。結果は以下の通りとなった。

天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 ラウンド16

東京ヴェルディ 1-2 名古屋グランパス

他の7試合から1週間遅れで開催された一戦は、12分にMF新井悠太のゴールでホームの東京ヴェルディが先制したものの、26分に名古屋グランパスのMF内田宅哉が同点弾。

迎えた81分、先日の東アジアE-1選手権で連覇に大きく貢献した日本代表MF稲垣祥が逆転弾を決め、名古屋が勝利を収めている。

これにより、準々決勝の対戦カードはこのように決まった。

天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会 準々決勝

FC町田ゼルビア vs 鹿島アントラーズ

＠町田GIONスタジアム

FC東京 vs 浦和レッズ

＠埼玉スタジアム2002

SC相模原 vs ヴィッセル神戸

＠レモンガススタジアム平塚

名古屋グランパス vs サンフレッチェ広島

＠調整中

J1勢以外で唯一ベスト8入りを果たしたJ3のSC相模原は、前回王者・ヴィッセル神戸と対戦。ブラウブリッツ秋田を下したラウンド16同様、レモンガススタジアム平塚をホームとして使用する。

名古屋と広島の一戦は会場が調整中となっているが、おそらく他の3試合と同じ8月27日（水）、名古屋のホーム豊田スタジアムで行われるとみられる。