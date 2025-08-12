西武・古川は2安打2打点

タマホームスタジアム筑後で行われたウエスタン・リーグ、ソフトバンクーくふうハヤテは7ー2でソフトバンクが勝利し、引き分けを挟んで4連勝を収めた。

ソフトバンクは初回2死二塁の好機をつくり、笹川吉康外野手の適時二塁打で先制。なおも2死一、二塁から秋広優人内野手が適時打を放ち、2点目を挙げた。先発の上茶谷大河投手は打者1巡目を完ぺきに抑えたが4回に1点を失う。それでも5回を再び3者凡退に切ると、その裏に今宮健太内野手の犠飛、石塚綜一郎捕手の適時二塁打が生まれ、4ー1とした。

上茶谷は6回にも適時打を許すもこの回を投げ切り、6回4安打無四死球3奪三振2失点にまとめた。7回以降は3投手がそれぞれ1イニングを3者凡退でつなぎ試合終了。10安打で7得点を挙げたソフトバンクは、ともにケガで離脱していた今宮、栗原陵矢内野手が実戦復帰となった。

CAR3219フィールドで行われたイースタン・リーグ、西武ーオイシックスは5ー1で西武が快勝した。

2回2死一、三塁から古川雄大外野手と蛭間拓哉外野手の連続適時打で2点を先行。4回には古川が2打席連続となる適時打。さらに蛭間の犠飛と松原聖弥外野手の適時打でリードを広げた。

投げては先発・井上広輝投手が2回1安打2奪三振無失点。2番手・大曲錬投手は得点圏に走者を背負ったが2回を無失点でしのいだ。5回には森脇亮介投手が今季4試合目の登板。5、6回と無失点で終えた。4点リードの9回を佐々木健投手が抑えた。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）