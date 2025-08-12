「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」と「あんさんぶるスターズ！！」がコラボした、セガ ラッキーくじが登場。

ゲーム内のコラボイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのくじをコンビニや各種ホビーショップなどで楽しめます！

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」

発売日：2025年8月13日（水）より順次発売予定

価格：1回 750円（税込）

取扱店：ローソン、各種ホビーショップ等

※店舗へのお問合せはお控えください

※店舗により、取り扱いのない場合があります

※数量限定のため完売の可能性もあります

2025年8月13日より、セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」が、ローソンや各種ホビーショップなどで順次発売。

スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを使用したグッズが当たります☆

くじは5等級に加え、最後の1枚を引くと貰える、“ラストラッキー賞”で構成。

コラボイラストをふんだんに使ったデザインのグッズが当たる、ハズレなしのくじが楽しめます。

夏にピッタリな「クリアバッグ」や大きめのサイズが嬉しい「ビッグビジュアルタオル」は、イベント参戦時にも役立つ便利なグッズ。

「ポーチ」「缶ミラー」「ラバーキーホルダー」「ビジュアルボードセット」など、持ち歩いたり飾ったりして楽しめる、豊富なラインナップで展開されるくじです！

A賞 クリアバッグ

種類：全2種

A賞は夏のお出かけにもぴったりなクリアバッグ。

ゲームのコラボイラストがアクセントになった、2つのデザインが用意されます☆

B賞 ビッグビジュアルタオル

種類：全9種

コラボイラストを大きく使った、ビッグビジュアルタオルはB賞の賞品。

全9種のデザインで、きらめくステージシーンを楽しめます！

C賞 ポーチ

種類：全10種

C賞は、全10種のポーチを用意。

ブロマイドのように切り取ったキャラクターイラストが使用されています☆

D賞 缶ミラー

種類：全10種 ※種類は選べません

D賞は、外出時の身だしなみチェックに便利な缶ミラー。

全10種からランダムで当たります。

E賞 ラバーキーホルダー

種類：全10種 ※種類は選べません

E賞の賞品は、持ち物に取り付けたりコレクションしたりして楽しめる、ラバーキーホルダー。

ポーズを決めるキャラクターたちの姿を切り取ったデザインです！

ラストラッキー賞 ビジュアルボードセット

最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、好きな場所に飾って楽しめるビジュアルボードセット。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを堪能出来ます☆

ダブルラッキー賞

内容：ビジュアルボードセットを抽選で10名にプレゼント

くじ券についているコードから応募できる、“ダブルラッキー賞”も用意。

ラストラッキー賞の賞品「ビジュアルボードセット」が、抽選で10名に当たります！

スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを使ったグッズが当たるラッキーくじ。

セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」は、2025年8月13日より順次、発売予定です☆

© SEGA/© CP/© CFM ©HEKK

