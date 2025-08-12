「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」！セガ ラッキーくじ
「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」と「あんさんぶるスターズ！！」がコラボした、セガ ラッキーくじが登場。
ゲーム内のコラボイラストを使用したグッズが当たる、ハズレなしのくじをコンビニや各種ホビーショップなどで楽しめます！
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」
発売日：2025年8月13日（水）より順次発売予定
価格：1回 750円（税込）
取扱店：ローソン、各種ホビーショップ等
※店舗へのお問合せはお控えください
※店舗により、取り扱いのない場合があります
※数量限定のため完売の可能性もあります
2025年8月13日より、セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」が、ローソンや各種ホビーショップなどで順次発売。
スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを使用したグッズが当たります☆
くじは5等級に加え、最後の1枚を引くと貰える、“ラストラッキー賞”で構成。
コラボイラストをふんだんに使ったデザインのグッズが当たる、ハズレなしのくじが楽しめます。
夏にピッタリな「クリアバッグ」や大きめのサイズが嬉しい「ビッグビジュアルタオル」は、イベント参戦時にも役立つ便利なグッズ。
「ポーチ」「缶ミラー」「ラバーキーホルダー」「ビジュアルボードセット」など、持ち歩いたり飾ったりして楽しめる、豊富なラインナップで展開されるくじです！
A賞 クリアバッグ
種類：全2種
A賞は夏のお出かけにもぴったりなクリアバッグ。
ゲームのコラボイラストがアクセントになった、2つのデザインが用意されます☆
B賞 ビッグビジュアルタオル
種類：全9種
コラボイラストを大きく使った、ビッグビジュアルタオルはB賞の賞品。
全9種のデザインで、きらめくステージシーンを楽しめます！
C賞 ポーチ
種類：全10種
C賞は、全10種のポーチを用意。
ブロマイドのように切り取ったキャラクターイラストが使用されています☆
D賞 缶ミラー
種類：全10種 ※種類は選べません
D賞は、外出時の身だしなみチェックに便利な缶ミラー。
全10種からランダムで当たります。
E賞 ラバーキーホルダー
種類：全10種 ※種類は選べません
E賞の賞品は、持ち物に取り付けたりコレクションしたりして楽しめる、ラバーキーホルダー。
ポーズを決めるキャラクターたちの姿を切り取ったデザインです！
ラストラッキー賞 ビジュアルボードセット
最後のくじを引くともらえるラストラッキー賞は、好きな場所に飾って楽しめるビジュアルボードセット。
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを堪能出来ます☆
ダブルラッキー賞
内容：ビジュアルボードセットを抽選で10名にプレゼント
くじ券についているコードから応募できる、“ダブルラッキー賞”も用意。
ラストラッキー賞の賞品「ビジュアルボードセット」が、抽選で10名に当たります！
スマートフォン向けゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』と『あんさんぶるスターズ！！』のコラボイラストを使ったグッズが当たるラッキーくじ。
セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク×あんさんぶるスターズ！！」は、2025年8月13日より順次、発売予定です☆
© SEGA/© CP/© CFM ©HEKK
