人気グルメYouTuberの山崎NANAさんが、自身のチャンネルで公開した最新動画「【吉野家】期間限定の厚切り豚角煮定食とおかわり無料のご飯で満腹モーニング！デカ盛り豚肉をおかずに自由にご飯を食べ放題した爆食女【大食い】」にて、吉野家の期間限定新メニュー「厚切り豚角煮定食」の実食レポートを行った。



山崎さんは冒頭、「趣味はソフトクリーム巡りのグルメ系ユーチューバー、山崎NANAです」と挨拶。話題の商品を目当てに吉野家を訪れ、「ビジュアルやば。めっちゃでかい。めっちゃ美味しそう」と、登場した定食のボリュームに驚きを隠せない様子だった。



実食を始めると、「めっちゃ柔らかい。お箸ですんなり切れたんだけど」と肉のやわらかさを絶賛。さらに「ご飯にめちゃくちゃ合う味。甘じょっぱいタレでめっちゃ美味しい。これはご飯泥棒。やば」と“ご飯泥棒”ぶりには興奮気味。「この上ないほど柔らかいだけでなく、分厚いおかげで肉の食感もしっかりと感じられた」と新商品の特徴に言及した。



付け合わせのねぎラー油についても「ネギと角煮の相性めっちゃいい。とろける柔らかさの角煮と、シャキシャキネギの食感のコントラスト最高」とその完成度を称賛。「豚角煮にねぎラー油って、意外な組み合わせだけど、吉野家は100%信頼してるから、迷わず頬張ります。これは合う」と、吉野家の新たな味のマリアージュに信頼を寄せた。



税込み1000円というコスパの良さに対しては「トロトロ巨大本格派豚角煮を、低価格で食べます。低価格で食べれて、なおかつ、ご飯おかわり自由はやりすぎです」と驚きを語りつつ、「おいしさがお味噌汁だな。おかわり成功のお祝いに、青さのお味噌汁で祝杯をあげます」と独自の楽しみ方も紹介。



伝説の“2杯目の丼”にも挑戦し、「味付けが絶妙すぎる。ご飯泥棒というより、もはやご飯泥棒」とコメント。最後には「史上最高にご飯が進みます。いくら食べてもくどくない。ずっと食べていたい味でした。本当にご飯泥棒でした」と総括し、完食した定食に大満足の様子だった。



動画の締めくくりでは「吉野家さんのクオリティの高さにびっくりしました。厚切り豚角煮定食完途完了。ごちそうさまでした」と、改めて新メニューへの賛辞を送るとともに、「この動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。他にも食べてる動画あげてるので見てくれると嬉しいです」とリスナーへ呼びかけ、明るく動画を締めくくった。