¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î£±£°·îÅÐÈÄ¤ËÈ¿ÂÐÏÀ¡Ö¤µ¤é¤Ë¼ºË¾¤µ¤»¤ë¡×¡ÖÇ¦ÂÑ¤ÏÈþÆÁ¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç£µ·îÃæ½Ü¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¹Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤Ð¤½¤Î¸å¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£±£°·î¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Çº´¡¹ÌÚ¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤â¹ÎÄê¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤âÈ¿ÂÐÏÀ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö£Æ£Á£Î£Ó£É£Ä£Å£Ä¡×¤Ï£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¡¢¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤µ¤é¤Ë¼ºË¾¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤ºÍýÍ³¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬£Í£Ì£Â¤Ç£±Ç¯ÌÜ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤Ç¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ã¼ê¤¬Â¾ì¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â´·¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤¬ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¡£ºò¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ÎºÝ¡¢ÂåÍý¿Í¤¬àÀÅ¤«¤Ê´Ä¶á¤òµá¤á¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¤³¤¦ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤À¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¾ÀÜÅª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢»öÂÖ¤òÊ£»¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ØÀ¤Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÍÇ½¤ÎÅê¼ê¡Ù¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾Î¹æ¤Ë¤Ï²áÂç¤Ê´üÂÔ¤¬È¼¤¦¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤µåÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÃíÌÜ¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº´¡¹ÌÚ¤ÎÅÐÈÄ¤òà²óÈòá¤µ¤»¤Æ¤âËÜ¿Í¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤«¤é´°Á´¤Ë³°¤ì¤ë¤«¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡Êµß±ç¡Ë¤Ë²ó¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤ÐÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡££±£°·î¤ËµÙ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¸·¤·¤¤¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£¸»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£²¡£¾ÍèÅª¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂçÅê¼ê¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë´ê¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÇ¦ÂÑ¤ÏÈþÆÁ¤À¡£º´¡¹ÌÚ¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹Í£°ì¤Î¹çÍýÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÇ¦ÂÑ¶¯¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£