Åìµþ¤Ç¤â¡È²Ö²ÐOK¡É¤Ë¡©¹Á¶è¤Ê¤É°ìÉô¤Î¶èÎ©¸ø±à¤Ç¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡È²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê²ò¶Ø¡É¡Ä²Ö²Ð¤Ç¤­¤ë¸ø±àÃµ¤»¤ë¥¢¥×¥ê¤â¡¡¸þ¤«¤¤É÷¤Ç²Ð¤ÎÊ´¤¬¡Ä»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª

ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Î¡È¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡É¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÔÆâ¤Î¶èÎ©¸ø±à¤Ç¡È²Ö²Ð¤Î²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê²ò¶Ø¡É¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë²Ö²Ð¤Î¸ÂÄê²ò¶Ø¤ò¼õ¤±¡¢²Ö²ÐOK¤Î¸ø±à¤ò´ÊÃ±¤ËÃµ¤»¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤¬ÅÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ç¡È²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê²ò¶Ø¡É
»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¡È¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡É¡£
¤·¤«¤·ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ö²Ð¤òÇã¤¤¤ËÍè¤¿¿Í¤«¤é¤â¡Ö¸ø±à¤Ç²Ö²Ð¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤ó¤Þ¤êÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ã²¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÅÔÆâ¤Î¶èÎ©¸ø±à¤Ç¤Ï¡È²Ö²Ð¤Î²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê²ò¶Ø¡É¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7ÆüÌë¡¢ÂçÅÄ¶è¤Î¸ø±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¡¢¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²È¤Î¶á¤¯¤Ç²Ö²Ð¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²Æ¤È¸À¤¨¤Ð²Ö²Ð¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÌë¤Î»þ´Ö¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¶è¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¶èÎ©¸ø±à¤Ç¤Î²Ö²Ð¤Ï¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2025Ç¯¤«¤é²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤ÎÍøÍÑ¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¡£
¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Î²ò¶Ø¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È²Ö²Ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÅÔ»Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢¸ø±à¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Î»Üºö¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¸ø±à¤Ç¤Î²Ö²Ð¤ò»î¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¶è¤Ï¡¢¥í¥±¥Ã¥È²Ö²Ð¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤ä¥´¥ß¤Î»ý¤Áµ¢¤ê¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡¢²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¸ÂÄê¤Î²Ö²Ð²ò¶Ø¤Ï¡¢ÂçÅÄ¶è¤À¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Åìµþ23¶è¤Î¤¦¤Á¡¢¶èÎ©¸ø±à¤Ç´ü´Ö¤È»þ´Ö¤Ê¤É¤òÄê¤á¤Æ¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¤ò¸ÂÄê²ò¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢19¶è¡£
ÌÜ¹õ¡¢ÈÄ¶¶¡¢¿·½É¡¢ÎýÇÏ¤Î4¶è¤Ï¡¢Áû²»¤ä±ì¡¢¥´¥ß¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶èÎ©¸ø±à¤Ç²Ö²Ð¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¶áÎÙ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿±ì¤¬¾¯¤Ê¤¤²Ö²Ð¡£
ÄÌ¾ï¤Î²Ö²Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢±ì¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë²Ö²Ð¤Î¸ÂÄê²ò¶Ø¤ò¼õ¤±¡¢²Ö²ÐOK¤Î¸ø±à¤ò´ÊÃ±¤ËÃµ¤»¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡ÖHanabi-Navi¡×¤Î¼ûÍ×¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÅìµþ¡¦¹¾Åì¶èÆâ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£²Ö²Ð¤¬¤Ç¤¤ë¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¿Þ¾å¤ËÀÖ¥Þ¡¼¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¹¾Åì¶è¤À¤±¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
²Ð¤ÎÊ´¤¬ÂÎ¤Ë¡Ä²Ö²Ð¤Î»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª
¤¿¤À¤·²Ö²Ð¤ò³Ú¤·¤à¾å¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤¬»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤À¡£
¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¸³±ÇÁü¡£
»Ò¤É¤â¤¬¸þ¤«¤¤É÷¤Î¾õÂÖ¤Ç²Ö²Ð¤ò»ý¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²Ð¤ÎÊ´¤¬ÂÎ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç³¤¨¥«¥¹¤¬Éþ¤ËÈô¤ó¤ÇÃå²Ð¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡È¼ê»ý¤Á²Ö²Ð¡É¡£
¸ø±à¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÂ¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÅ°Äì¤¬²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î´ðËÜ¤À¡£
