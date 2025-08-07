チャンネル登録者数21万超のYouTuber「青ヶ島ちゃんねる」が、2025年8月2日にYouTubeを更新。運営する佐々木加絵さん（41）が結婚したことを発表した。

「奇跡だと思いますよ」

佐々木さんは 、伊豆諸島の青ヶ島生まれ、青ヶ島育ち。高校進学と同時に島を離れた。2019年に帰郷し、ブログやSNSで島の情報の発信や、移住体験ツアーなどの活動を行っているという。

そんな佐々木さんに「そろそろ結婚したら？」「青ヶ島のためにも子供産んだら？」などの声が寄せられていたそうだが、佐々木さんは「結婚しました」と発表。「子供たくさん産みたいと思います」と語った。

佐々木さんは8月4日に行ったライブ配信でも、結婚について語った。

視聴者からの「子供たくさん産みますか？」のコメントには、「産みたいですよそりゃ」としつつ、「41（歳）だから、これはわかんないからさ。神様に聞いてみてください」と返した。

「なぜかすごくほっとした」とのコメントには、こう持論を語った。

「この歳になってくると、男女ともにクセが強い人が多いじゃないですか。一人を30年、40年やっちゃうと、我が強い。人によるんでしょうけど。独身極めちゃうと、性格的にもクセが強かったりするから、40過ぎて結婚できたことは奇跡だと思いますよ。私もなかなかクセ強いんでね。わがままっていうか、一人で生きてくるとさ、自我が強いもんで」

そのうえで、「でも自分のやりたいことをやってきた結果、そういう自分を好きになってくれる人と出会えたから、良かったかな」とのろけていた。