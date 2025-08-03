夏の甲子園・初戦の組み合わせが決定！春夏連覇を目指す横浜は3日目に敦賀気比と対戦
◆ 選手宣誓は智弁和歌山の山田希翔主将
8月5日（火）に開幕する「第107回全国高等学校野球選手権大会」の組み合わせ抽選会が3日に行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。
開会式後に予定されている大会初日の第1試合、開幕カードは1日に抽選が行われ、創成館（長崎）と小松大谷（石川）に決定している。春夏連覇を目指す横浜（神奈川）は、大会3日目の第1試合で敦賀気比と激突。毎年注目が集まる開会式の選手宣誓は智弁和歌山の山田希翔主将に決定した。
今年の夏の甲子園は5日（火）から18日間（雨天順延。3回戦2日目、準々決勝、準決勝各翌日の休養日3日を含む）の日程で行われる予定だ。
◆ 『第107回全国高等学校野球選手権大会』組み合わせ
▼ 第1日 8月5日（火）
第1試合：創成館（長崎）− 小松大谷（石川）
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▼ 第2日 8月6日（水）
第1試合：鳥取城北（鳥取）− 仙台育英（宮城）
第2試合：開星（島根）− 宮崎商（宮崎）
第3試合：金足農（秋田）− 沖縄尚学（沖縄）
第4試合：鳴門（徳島）− 天理（奈良）
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▼ 第3日 8月7日（木）
第1試合：横浜（神奈川）− 敦賀気比（福井）
第2試合：高知中央（高知）− 綾羽（滋賀）
第3試合：津田学園（三重）− 叡明（埼玉）
第4試合：旭川志峯（北北海道）− 広陵（広島）
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▼ 第4日 8月8日（金）
第1試合：智弁和歌山（和歌山）− 花巻東（岩手）
第2試合：東洋大姫路（兵庫）− 済美（愛媛）
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▼ 第5日 8月9日（土）
第1試合：弘前学院聖愛（青森）− 西日本短大付（福岡）
第2試合：明秀日立（茨城）− 聖隷クリストファー（静岡）
第3試合：青藍泰斗（栃木） − 佐賀北（佐賀）
第4試合：市船橋（千葉）− 明豊（大分）
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▼ 第6日 8月10日（日）
第1試合：県岐阜商（岐阜）− 日大山形（山形）
第2試合：北海（南北海道）− 東海大熊本星翔（熊本）
第3試合：高川学園（山口）− 未来富山（富山）
第4試合：豊橋中央（愛知）− 日大三（西東京）
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▼ 第7日 8月11日（月）
第1試合：聖光学院（福島） − 山梨学院（山梨）
第2試合：岡山学芸館（岡山）− 松商学園（長野）
第3試合：尽誠学園（香川）− 東大阪大柏原（大阪）
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▼ 第8日 8月12日（火）
第1試合：健大高崎（群馬）− 京都国際（京都）
第2試合：中越（新潟）− 関東第一（東東京）
第3試合：神村学園（鹿児島）− 大会1日目・第1試合の勝者