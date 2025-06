アミューズメント施設『ラウンドワン』では、映画『トイ・ストーリー』の公開30周年を記念して、様々な限定プライズやキャンペーンを実施!

大人気の“うるりぃみぃ”シリーズに初のマスコットも登場し、おでかけの時もうるりぃみぃを持ち歩けるように。

『ラウンドワン』限定プライズやキャンペーン情報をまとめて紹介していきます☆

ラウンドワン「トイ・ストーリー 30周年キャンペーン」

キャンペーン期間:2025年6月20日(金)より順次

展開場所:全国のラウンドワン各店舗

『トイ・ストーリー』30周年 特設サイト:https://segaplaza.jp/lp/special/toystory30th/

アミューズメント施設『ラウンドワン』に『トイ・ストーリー』の30周年を記念したプライズグッズが登場!

人気キャラクターたちがキュートな“うるりぃみぃ”シリーズやマスコット、箱入りぬいぐるみ、ロケット型リュックなどになって勢ぞろいしました。

キャンペーンとあわせて紹介していきます☆

ウッディ&ボー・ピープ&フォーキー うるりぃみぃ ぬいぐるみ

サイズ:全長約25×25×35cm

ウッディ、ボー・ピープ、フォーキーのうるりぃみぃぬいぐるみ。

ふんわりとした質感とまあるいフォルムで、並べて飾りたくなるかわいい表情に注目です。

バズ・ライトイヤー&ジェシー&ブルズアイ うるりぃみぃ ぬいぐるみ

サイズ:全長約25×25×35cm

バズ、ジェシー、ブルズアイの仲良しトリオのうるりぃみぃぬいぐるみ。

パーツの再現度も高く、揃えて手に入れたくなるアイテムです。

エイリアン&ハム&ロッツォ うるりぃみぃ ぬいぐるみ

サイズ:全長約25×25×35cm

エイリアン、ハム、ロッツォのうるりぃみぃぬいぐるみ。

ロッツォは毛足の長い生地でぬいぐるみらしい質感に!

レックス&ダッキー&バニー うるりぃみぃ ぬいぐるみ

サイズ:全長約25×25×35cm

ポップな配色が楽しいレックス、ダッキー、バニーのうるりぃみぃぬいぐるみ。

どの角度から見てもユニークで飾るだけでにぎやかな印象になりそうです。

トイ・ストーリー うるりぃみぃ マスコットVol.1

サイズ:全長約7×6×11cm

ウッディ、ブルズアイ、レックス、ロッツォ、ボー・ピープ、フォーキーのうるりぃみぃがマスコットになって登場!

ボールチェーンなどをつけられるループ付き。

トイ・ストーリー うるりぃみぃ マスコットVol.2

サイズ:全長約7×6×11cm

バズ、ジェシー、ハム、エイリアン、バニー、ダッキーのVol.2もあわせて登場。

全12キャラをコンプリートしたくなるかわいさです。

トイ・ストーリー 箱入りぬいぐるみ

サイズ:全長約15×9×23cm

※2025年6月27日(金)より順次展開予定

『ウッディのラウンドアップ』風のパッケージに入った、ウッディ、ジェシー、プロスペクターの3体セット。

パッケージのまま飾って楽しめます。

トイ・ストーリー プラチナムザッカロケット型リュック

サイズ:全長約20×37×20cm

クレーンゲーム風のデザインが目を引く、ロケット型リュック。

ぬいぐるみを入れてもかわいい、インパクト抜群のユニークアイテムです。

トイ・ストーリー プラチナムザッカモチーフクッション“バズ・ライトイヤー”

サイズ:全長約40×23×8cm

バズ・ライトイヤーのジェットパックをモチーフにしたクッション。

左右に広がるウィング形状が存在感たっぷり。

背負って楽しむこともできます。

トイ・ストーリー ビジュアルボード

サイズ:全長約13×1×21cm

歴代作品の名シーンが詰まったフィルム風ボード。

全8種からお気に入りのワンシーンを飾って、トイ・ストーリーの感動をお部屋でも楽しめます。

トイ・ストーリー ドーナツ型クッション

サイズ:全長約45×10×45cm

ウッディとバズのコスチュームをデザインに落とし込んだ、ドーナツ型のクッション。

背中側までしっかり表現されていて、両面楽しめます。

トイ・ストーリー プラチナムザッカ帽子クッション

サイズ:全長約40×40×13cm

ウッディとジェシーのカウボーイハット型のクッション。

ディテールにもこだわった本格デザインで、抜群の存在感です。

トイ・ストーリー プラチナムザッカダイカットロゴクッション

サイズ:全長約40×10×35cm

TOY STORYのロゴを立体的に再現したダイカット型クッション。

英字ロゴとカタカナロゴの2バージョンで、並べて飾るのもおすすめです。

裏面のデザインは英語ロゴ、カタカナロゴで異なっているのも魅力です。

トイ・ストーリー プレミアムスクエアクッション

サイズ:全長約43×43×10cm

30周年のロゴとキャラクターアートが描かれたスクエア型クッション。

裏面は楽しい総柄デザインになっています。

エイリアン なき笛ぬいぐるみ

サイズ:全長約16×8×15cm

押すと音が鳴る、なき笛内蔵のぬいぐるみ。

表情豊かなエイリアンたちが6種ラインナップされ、コレクション性も抜群です。

Prize ONアプリで500円プレイするとオリジナルステッカーをプレゼント!

キャンペーン期間:6月20日(金)順次〜8月31日(日)まで

配布期間:6月20日(金)順次〜8月31日(日)まで

参加方法:

STEP.1 Prize ONアプリをインストール! https://prize-on.jp/

STEP.2 アプリの【リンク】からQRコードを読み取って、店舗の対象ブースとリンク!お金を投入してプレイ!

STEP.3 キャンペーンポイントを貯めて、グッズと交換!

Prize ONアプリを使って対象のクレーンゲームを500円分プレイすると『トイ・ストーリー30周年』を記念したラウンドワンオリジナルステッカーがランダムで1枚もらえます。

絵柄は全部で20種類!

スマホカバーに入れたり、好きなところに貼ったりして楽しめます。

キャンペーン注意事項:

※ステッカーの在庫には限りがあります。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。

※ステッカーの種類は選べません。

※各店舗ごとに開始時間は異なります。キャンペーン対象ブース設置次第開始となりますので、あらかじめご了承ください。

※最終日は、2025年8月31日(日)23:59よりも店舗の営業終了時刻が早い場合は、店舗の営業終了時刻がキャンペーン実施終了時刻となります。交換期限も同様となります。

※キャンペーンポイントを獲得できる期間は2025年8月31日(日)23:59までとなりますのでご注意ください。

大人気の“うるりぃみぃ”シリーズにマスコットが初登場!

ラウンドワン「トイ・ストーリー 30周年キャンペーン」の紹介でした。

