今月からアメリカで開催されるFIFAクラブワールドカップ2025でアジアサッカー連盟(AFC)代表として出場する浦和レッズに“一攫千金”のチャンスが訪れようとしている。



FIFA(国際サッカー連盟)はすでに大会の賞金額を発表しており、浦和レッズには出場するだけで955万ドル(約14億3000万円)の参加賞金が支給されることに。これは日本国内最高峰のタイトルであるJリーグ優勝賞金である3億円の実に約4.8倍にも相当する。





