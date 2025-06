新人ヨガインストラクターの登竜門、出演講師を募集開始！ヨガワークス「トライアルクラス」

ヨガワークスは、2025年9月に開催されるアジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ横浜2025」に協賛し、次世代インストラクターの“夢を動かす”場として「トライアルクラス」を運営。

ヨガワークス「トライアルクラス」

ヨガワークスは、2025年9月に開催されるアジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ横浜2025」に協賛し、次世代インストラクターの“夢を動かす”場として「トライアルクラス」を運営。

出演講師を全国から募集するオーディションを開催します。

応募の締切は2025年6月30日(月)です。

■トライアルクラス2025テーマ:「Dream in Motion 夢を、動かそう。」

たとえ今、小さな場所からのスタートでも。

特別な経験や肩書きがなくても。

このクラスに挑戦すること自体が、夢を“カタチ”に変える、確かな一歩です。

うまく言葉にできなくても大丈夫。

動きながら、想いは育ち、あなた自身の“伝えたいヨガ”が見えてきます。

まだ名前のないビジョンでも、それこそが未来への入口。

あなたの静かな情熱を、ぜひ私たちに聴かせてください。

■オーディション募集概要

・クラス枠:1人あたり45分程度のクラスを担当

・応募締切:2025年6月30日(月)

・選考方法:一次 書類審査

最終 対面グループオーディション(都内、7月16日・17日開催予定)

・応募資格:- ヨガ指導歴4年未満(活動休止期間を除く)

- ヨガを仕事にしたいという強い想いがある方

- 合否問わずイベントを一緒に盛り上げたい方

- ヨガフェスタ3日間(2025年9月13日(土)〜15日(月・祝))に参加できる方

