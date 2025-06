°¦¼Ö¤òÄ¯¤á¤Ä¤Ä¤ª¼ò¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤ë¡ªBIKE GARAGE YAMANAKAKO

BAインターナショナルは、富士山エリア・山中湖近郊にライダー・サイクリスト向け、会員制の宿泊施設『BIKE GARAGE YAMANAKAKO(バイクガレージ山中湖)』をオープンしました。

BIKE GARAGE YAMANAKAKO

施設所在地

〒401-0502

山梨県南都留郡山中湖村平野字吉政684-38

この施設は、「愛車とともに泊まれる」をテーマに、1棟貸切型・室内ガレージ完備の宿泊体験を提供。

バイク(オートバイ)、ロードバイクの愛好家が、暖炉のあるソファーから愛車を眺めつつお酒がたのしめる新たな旅の拠点です。

施設内には本格的な薪サウナと天然水の水風呂、富士山一望のウッドデッキ、BBQスペースなども併設。

スペシャライズドの最新のe-Bike VADO(電動スポーツバイク)も用意されており自由に利用可能。

「走る・整う・泊まる」という、オトナのライド&ツーリング文化にフィットした体験価値が提供されます。

