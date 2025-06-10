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GitHub - apple/containerization: Containerization is a Swift package for running Linux containers on macOS.
Meet Containerization - WWDC25 - Videos - Apple Developer
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2025/346/
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GitHub - apple/container: A tool for creating and running Linux containers using lightweight virtual machines on a Mac. It's written in Swift, and optimized for Apple silicon.
https://github.com/apple/container
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