【State of Play】 6月5日6時~ 放送

プレイステーション 5の最新情報を発表する配信番組「State of Play」にて、プレイステーション 5用アドベンチャー「Sword of the SEA」のトレーラーが公開された。

本作は、主人公が空を舞う「剣」に乗り、幻想的な世界を飛び回るアドベンチャーゲーム。開発はGiant Squid。公開されたトレーラーではオリジナリティ溢れる世界観を確認できる。

発売は8月19日で、発売当日よりゲームカタログに登場する。

【Sword of the Sea - Launch Date Announcement | PS5 Games】【State of Play | June 4, 2025】