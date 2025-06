【「ゼルダの伝説」シリーズ amiibo(4種)】 6月5日 発売 価格:オープン(マイニンテンドーストア価格:各2,500円) 【「ストリートファイター」シリーズ amiibo】 6月5日 発売 価格:オープン(イーカプコン価格:各2,970円)

任天堂は、「ゼルダの伝説」シリーズのamiibo「シド【ティアーズ オブ ザ キングダム】」、「チューリ【ティアーズ オブ ザ キングダム】」、「ユン坊【ティアーズ オブ ザ キングダム】」、「ルージュ【ティアーズ オブ ザ キングダム】」の4種を本日6月5日に発売する。価格はオープン。マイニンテンドーストアの価格は各2,500円。

また同日、「ストリートファイター」シリーズのamiibo「キンバリー【ストリートファイター6】」、「ジェイミー【ストリートファイター6】」、「ルーク【ストリートファイター6】」の3種と、「ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット」も発売される。価格はオープン。CAPCOM公式通販サイト「イーカプコン」の販売価格は各2,970円。

「ゼルダの伝説」シリーズのamiibo3体が登場!

今回発売されるのは、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」に登場するキャラクター「チューリ」・「ユン坊」・「シド」・「ルージュ」のamiibo。「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」のゲーム内でamiiboをタッチすると、冒険に役立つアイテムのほか、特別な「パラセールの生地」が手に入ることがある。

「ストリートファイター」シリーズのamiibo3体&「ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット」が発売

【シド【ティアーズ オブ ザ キングダム】】【チューリ【ティアーズ オブ ザ キングダム】】【ユン坊【ティアーズ オブ ザ キングダム】】【ルージュ【ティアーズ オブ ザ キングダム】】

今回発売される「ストリートファイター」シリーズのamiiboは、「ストリートファイター6」に登場する「ルーク」・「ジェイミー」・「キンバリー」の3キャラクターのamiibo。同時発売の「ストリートファイター 6 amiiboカード スターターセット」は、初期キャラクター18体とYear1追加キャラクター4体の計22種のカードがセットになっている。

amiibo/amiiboカードに対象キャラクターのコスチューム、カラー、操作タイプ、ボタン設定を書き込む便利機能があり、対応しているamiiboを読み込むと特別なアイテムがもらえる。

amiibo

ストリートファイター6 amiiboカード スターターセット

【キンバリー【ストリートファイター6】】【ジェイミー【ストリートファイター6】】【ルーク【ストリートファイター6】】

【収録キャラクター(全22種)】

ルーク、ジェイミー、マノン、キンバリー

マリーザ、リリー、JP、ジュリ、ディージェイ

キャミィ、リュウ、エドモンド本田、ブランカ

ガイル、ケン、春麗、ザンギエフ、ダルシム

ラシード、A.K.I.、エド、豪鬼

『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』に登場する、チューリ、ユン坊、シド、ルージュのamiiboの発売が決定しました。Nintendo Switch 2 Editionと同日の6月5日に発売します。 pic.twitter.com/4xPAS7CuoD - ゼルダの伝説 (@ZeldaOfficialJP) April 2, 2025

(C) Nintendo

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.