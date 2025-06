日本で初めて、市町村の粒度で位置情報を用いた訪日外国人動向のオープンデータ化！DATALE「インバウンド人流分析(検証版)」

DATALEは、ブログウォッチャーと共同企業体を組成し、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが、「おきなわ観光地域カルテ」上に2025年5月29日(木)に公開した「インバウンド人流分析(検証版)」のダッシュボード開発を行いました。

DATALEは、ブログウォッチャーと共同企業体を組成し、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローが、「おきなわ観光地域カルテ」上に2025年5月29日(木)に公開した「インバウンド人流分析(検証版)」のダッシュボード開発を行った。

■概要

「インバウンド人流分析(検証版)」は、沖縄県を訪れる訪日外国人旅行者(インバウンド)の人流を、「いつ、どこに、どのくらい、どの地理圏/国・地域から」訪れているのかという観点から、市町村単位で可視化したものです。

なお、市町村の粒度で位置情報を用いた訪日外国人動向のオープンデータ化は、日本で初めての試みとなります。

名称 : インバウンド人流分析(検証版)

公開日 : 2025年5月29日(木)

内容 : (1)来訪者数分析

(2)発地分析(地理圏別)

(3)発地分析(国・地域別)

形式 : オープンデータ

URL : 「おきなわ観光地域カルテ」内にて公開

https://areakarte.ocvb.or.jp/inbound_prototype

更新頻度: 毎月5日前後に、3か月前のデータを公開

インバウンド人流分析(検証版)

■検証版の位置づけについて

本分析に使用している訪日外国人の人流データは、現在「おきなわ観光地域カルテ」で公開中の国内人流データと比較すると、位置情報の取得スポットの設定や網羅性の面で一部課題が残っています。

こうした背景から、今回の公開は“今後の改善と発展を前提とした「検証版」”という位置づけとしています。

とはいえ、使用している訪日外国人の人流データは統計的な精度を担保したうえで取得・処理されており、傾向を把握するうえで十分に参考となる内容であると判断。

地域ごとの来訪状況やその変化を可視化することで、地域におけるインバウンド戦略の立案に資する情報として活用いただけると考えています。

今後は、検証期間を通じてログ取得地点の最適化や精度向上、公開範囲の拡張などについて、データ事業者と連携しながら改善を進め、将来的には実務に活用できる「正式版」として「おきなわ観光地域カルテ」への統合を目指していきます。

将来的には、訪問スポットや周遊傾向といった、より詳細な観光行動データの把握も可能とする仕組みの構築を視野に入れています。

なお、2024年3月に公開した「おきなわ観光地域カルテ(国内版)」も、初期段階ではプロトタイプ版として地域と共有し、現場からのフィードバックを反映することで、地域の実情に即した改善を重ねてきました。

これらの地域視点に立った改善が、カルテの定着と利活用に繋がったと認識しており、今回の検証版もそのアプローチを踏襲しています。

■「インバウンド人流分析(検証版)」でできること

・来訪者数分析:「いつ、どれくらい来ているか」

来訪者数分析では、市町村別にインバウンド旅行者が「いつ・どのくらい」訪れているかを月別に確認できます。

選択した市町村における来訪者数やそのシェア率を可視化し、沖縄県全体の平均と比較することで、地域ごとの傾向や変化を把握することが可能です。

たとえば、クルーズ寄港、直行便の就航、実施したプロモーションなどが地域の来訪者数にどのように影響したかを把握することで、観光施策や受入体制の検討材料として活用できます。

来訪者数分析

・発地分析(地理圏別/国・地域別):「どこから来ているか」

発地分析では、選択した市町村に対してインバウンド旅行者が「どこから来ているか」を、地理圏別および国・地域別に確認できます。

訪問者数の構成比や来訪者数を把握することで、エリアごとの集客傾向を可視化。

県全体との比較も可能で、相対的な強みや課題を分析することができます。

まずは地理圏別(東アジアやヨーロッパなど)の分析で、訪問者の大まかな傾向を把握し、その後、国・地域別の詳細分析で特徴的な訪問国を深掘りする流れで確認が可能です。

発地分析(地理圏別)

発地分析(国・地域別)

たとえば、ある市町村で特定の地理圏の比率が県全体より高いと分かれば、その背景にプロモーションの影響や訪問動機に合う観光資源がある可能性が考えられます。

また、国別に見て特定国の比率が急増している場合、ターゲットに応じた受入対応(言語・食文化・情報発信手段など)を優先的に検討する手がかりとなります。

このように、観光プロモーションのターゲット選定や、多言語案内・商品開発の検討など、地域の観光戦略の手段として活用いただける内容となっています。

