ご当地ミネラルウォーターをプレゼント！立山黒部アルペンルート「JRとの連携による駅PRイベント」

立山黒部アルペンルート「JRとの連携による駅PRイベント」

富山県と長野県を結ぶ世界有数の山岳観光ルート立山黒部アルペンルートは、6月7日(土)から東京都・大阪府など計9駅(12日間)にてPRイベントを実施。

イベントではパンフレット配布とあわせて、立山の本物の「雪」に触れる展示を行い「夏も涼しいアルペンルート」をPRします。

【立山黒部アルペンルート・JRとの連携による駅PRイベントについて】

6月7日(土)のJR東日本・日暮里駅でのイベントを皮切りに、JR管内の全9駅にて(合計12日間)PRイベントを開催します。

パンフレット配布やパネル展示、立山の本物の「雪」で「涼」を感じられる展示の他、アンケート回答で「立山玉殿の湧水」などのご当地ミネラルウォーターをプレゼントするキャンペーンを行い、いよいよ始まる暑い夏の避暑旅行にぴったりのアルペンルートを紹介します。

【標高2,450m・雲上の避暑地「室堂」】

アルペンルートの最高地点「室堂」は7月でも雪が残るほど涼しく、夏の日中の気温は10〜20℃。

散策道が整備されているため、みくりが池までの散策なども気軽に楽しむことができます。

室堂平での散策

