先行発売:2025年6月10日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京(来店予約実施)、ディズニー公式オンラインストア発売日:2025年6月13日(金)販売店舗:全国のディズニーストア店舗

※発売日のディズニーフラッグシップ東京での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、6月26日の「スティッチの日」を記念した「Disney Stitch Day Collection」が登場。

お昼寝やサップを楽みながらのんびり過ごす「スティッチ」と「スクランプ」の描き起こしアートをデザインした、ゆるっとかわいいコレクションが展開されます。

ふわふわのぬいぐるみは「スティッチ」が哺乳瓶を抱えるポーズが愛らしく、思わず抱きしめたくなるかわいさです。

約82cmのスーパービッグサイズのぬいぐるみは「スティッチ」と「スクランプ」と一緒にお昼寝気分を味わうことができ、癒やし度満点。

また、総柄の半袖シャツやスクランプのフェイスをあしらった麦わら帽子、レジャーシート、晴雨兼用折りたたみ傘など、夏のおでかけにぴったりなアイテムが充実しています。

さらに、爽やかな色味の半袖パジャマやスティッチとスクランプを片足ずつデザインしたルームシューズ、ヘアバンドなど、おうちでのリラックスタイムに嬉しいアイテムまで豊富にラインナップ☆

スティッチ&スクランプ 82cm ぬいぐるみ スーパービッグ Disney Stitch Day Collection

価格:23,500円 (税込)

サイズ:約高さ36×幅82×奥行き50cm

まったり過ごす「スティッチ」と「スクランプ」をデザインした、特大サイズのスーパービッグぬいぐるみ。

「スクランプ」も「スティッチ」の方に体を向けて、全身をぺたんとくっつけているのがかわいい☆

大きさは特大の82センチあり、しっかり抱きしめられるサイズ感なのも嬉しいポイントです。

スティッチ ぬいぐるみ Disney Stitch Day Collection

価格:4,200円 (税込)

サイズ:約 高さ32×幅23×奥行き20cm

ふんわりとした毛並みが特徴の、長い耳をゆるっとたらしてすっかりリラックスモード「スティッチ」をデザインしたぬいぐるみ。

哺乳瓶に入ったコーヒーを飲みながらゆったりくつろいでいます。

ほんわかかわいい姿を目にするたびに、心ものんびり癒やされそうなディズニーグッズです。

スティッチ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン サップ Disney Stitch Day Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約24cm

キャラクター 約高さ15×幅14.5×奥行き7.5cm

サップでまったり、のんびり寛ぐ「スティッチ」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

オールの先に付いた透明なドロップビーズがまるで雫のようです☆

手持ちのバッグに飾れば、お出かけ先でもかわいいぬいぐるみキーホルダーが心をほっと癒やしてくれます。

スクランプ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン サップ Disney Stitch Day Collection

価格:2,400円 (税込)

サイズ:全長 約20cm

キャラクター 約高さ15×幅10×奥行き6cm

サップボードの上にちょこんと座らされた「スクランプ」のぬいぐるみキーホルダー。

サップを楽しんでリラックスしているように見えます。

同じシリーズの「スティッチ」と一緒に使用するのもおすすめです。

スティッチ&スクランプ 帽子・ハット 麦わら Disney Stitch Day Collection

価格:4,000円 (税込)

サイズ:頭囲 約58cm

高さ 約9.5cm/つば幅 約7.5cm(装飾部分を除く)

夏らしいファッションに欠かせないファッションアイテム、麦わら帽子。

色違いのボタンやさまざまな素材を使って表現した「スクランプ」のお顔がインパクト抜群です。

クラウンに巻かれたリボンにはキャラクターの総柄がプリントされています。

スティッチ&スクランプ ルームシューズ アシンメトリー Disney Stitch Day Collection

価格:3,600円 (税込)

サイズ:約 22〜23cm

まったり過ごす「スティッチ」と「スクランプ」をアシンメトリーでデザインしたルームスリッパ。

かけ布団に見立てたスリッパの甲部分に、ふかふか枕に頭をのせた「スティッチ」と「スクランプ」がレイアウトされています。

キャラクターのおやすみシーンをモチーフにしたデザインが、リラックスタイムにぴったりなグッズです。

スティッチ&スクランプ LEDライト 時計 Disney Stitch Day Collection

価格:9,500円 (税込)

サイズ:約高さ11.5×幅14.3×奥行き14.3cm

ミニチュアハウスのようなルックスに仕上げられた時計付きLEDライト。

パイナップルの箱には“みにくいアヒルの子”の絵本を読む「スティッチ」、本を並べたラックの上には「スクランプ」がいます。

フラダンサーモチーフのテーブルライトは、底面のスイッチをオンにすると点灯。

ドアは手動で開閉することができ、ライトを点灯した状態でドアを開けると、空間に陰影が生まれて雰囲気がでます。

スティッチ&スクランプ 半袖シャツ Disney Stitch Day Collection

価格:5,900円 (税込)

サイズ:チェスト 約104〜112cm

肩幅 約44cm/着丈 約71cm

※このサイズはUSのMサイズに相当します。タグには日本サイズとUSサイズの両方が記載されています

「スティッチ」と「スクランプ」の総柄がかわいいプリント柄半袖シャツ。

一緒にサップをしたり、向かい合っておしゃべりを楽しむ「スティッチ」と「スクランプ」のかわいいイラストが散りばめられています。

プルメリアやモンステラなどの南国らしい植物、カラフルなウクレレも描かれたリゾートムード満点の一着です。

スティッチ&スクランプ シークレットフィギュア Disney Stitch Day Collection

価格:900円 (税込) ※ランダム封入

パッケージサイズ:約高さ5×幅4×奥行き2.8cm

まったり、のんびりリラックスする「スティッチ」と「スクランプ」のシークレットフィギュア。

スティッチ3種類、スクランプ2種類の全5種類からいずれか1つが封入されています。

愛らしい小さなサイズながら、キャラクターの表情やポーズ、持ち物が丁寧につくられているので、かわいいさ満点です☆

ハワイ発の大人気クッキーブランド「ホノルル・クッキー・カンパニー」との共同企画スイーツが登場

ハワイで人気のクッキーブランド「Honolulu Cookie Company(ホノルル・クッキー・カンパニー)」との共同企画スイーツが登場。

ハワイの夕暮れをイメージしたグラデーションと星を眺めるスティッチをデザインしたオリジナルパッケージが使用されています。

缶やボックス、巾着の中にチョコレートチップ・マカデミア、マンゴー・マカデミア、パイナップル・マカデミアなど、人気フレーバーのクッキーをアソート。

自分へのご褒美だけでなく、ギフトとしてもおすすめです。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ&スクランプ クッキー 巾着入り Shooting star

価格:1,600円 (税込)

サイズ:約縦13×横12×厚み3cm

「スティッチ」と「スクランプ」をデザインした巾着入りのプレミアム・ショートブレッド・クッキー。

巾着には、バター・マカデミア、マンゴー・マカデミア、レモンの3種類のフレーバーが計3枚アソートされています。

巾着は、食べ終わったあとに小物入れとして使用できるのも嬉しいポイントです。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ クッキー 缶入り Shooting star

価格:2,400円 (税込)

サイズ:約縦11.7×横11.7×厚み2.8cm

『リロ&スティッチ』をデザインした缶ケースに4種のフレーバーをアソートした、プレミアム・ショートブレッド・クッキー詰め合わせ。

バター・マカデミア、チョコレートチップ・マカデミア、マンゴー・マカデミア、パイナップル・マカデミアが1枚ずつ、計4枚入っています。

ケースデザインはハワイの夕暮れをイメージした、美しいグラデーションと星みる「スティッチ」がポイントです。

【Honolulu Cookie Company】スティッチ クッキー パイナップル型ボックス入り Shooting star

価格:3,900円 (税込)

サイズ:約縦25×横14.8×厚み5.2cm

『リロ&スティッチ』をデザインしたパイナップルシェイプボックスにクッキー詰を合わせたスイーツ。

バター・マカデミア、レモン、チョコレートチップ・マカデミア、パイナップル・マカデミアの4種が各2枚、マンゴー・マカデミア、グアバの2種が1枚ずつの、たっぷり10枚入りです。

ハワイにインスパイアされた美味しいフレーバーをみんなでシェアして楽しめます。

「Disney stanDs」から「リロ&スティッチ」シリーズ第2弾が登場

価格:スティッチ、エンジェル、ルーベン、リロイ、ハムスターヴィール博士 各2,400円(税込)/ガントゥ 2,600円(税込)

発売日:2025年6月26日(木)

販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

ディズニーストアオリジナルぬいぐるみシリーズ「Disney stanDs(ディズニースタンディーズ)」に、「リロ&スティッチ」シリーズ第2弾が登場。

ついつい集めたくなってしまう、自立する小さめサイズのぬいぐるみです。

レトロ感漂う絶妙なカラーリングもポイントの「スティッチ」や

ぱっちりとした目もしっかり再現された「エンジェル」

チャームポイントの2本の歯がかわいい「ルーベン」

存在感抜群なカラーに仕上げられた「リロイ」

きりりとした表情が印象的な「ハムスターヴィール博士」

特徴的な衣装も丁寧にデザインされた「ガントゥ」のぬいぐるみが新たにラインナップされます。

「スティッチの日」に向けたワクワク企画が盛りだくさん

悪の天才科学者「ジャンバ博士」が、626番目に作った試作品エイリアン、それが「スティッチ」

その試作品番号にちなんで、6月26日が「スティッチの日」になりました。

6月26日の「スティッチの日」を記念し、ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアで特別なイベントが多数開催されます☆

開催店舗:ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストア

ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで、「キミもオハナになろう!」イベントを開催。

チェックリストに答えキーワードを集めると、「キミもオハナシール」がプレゼントされます。

スティッチデザインのカードがディズニーストアじゃんけんとマジカルチャンスに登場

ディズニーストアじゃんけん、ディズニー公式オンラインストアのマジカルチャンスで配布されているオリジナルカード。

オリジナルカードに、期間・数量限定で「スティッチ」デザインのカードが全6種類が登場します。

ディズニーフラッグシップ東京では、店舗がスティッチ一色に

実施期間:2025年6月10日(火)〜6月30日(月)

ディズニーフラッグシップ東京では、期間限定で特別な店舗装飾を展開。

『リロ&スティッチ』の舞台であるハワイをイメージした装飾や特別フォトスポット、スティッチのオハナやストーリーに出会える空間が用意されています。

※画像はイメージです

「スティッチ」と「スクランプ」の“ゆるっとかわいい”姿に癒やされる新コレクション。

ディズニーストアにて2025年6月10日より順次販売される「Disney Stitch Day Collection」の紹介でした☆

