¡Ö¸À¤¤Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡×¡ÉFCÅìµþ¤Î¹¶·â¤ËÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡É¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¹Åç¤ÎGKÂçÇ÷·É²ð¤¬¤½¤¦ÃÇ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿Åú¤Ï¡©
¡¡2025Ç¯£µ·î25Æü¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÇFCÅìµþ¤Ë£³¡Ý£°¤È´°¾¡¡£ÆüËÜÂåÉ½GK¤ÎÂçÇ÷·É²ð¤Ï¡ÖÁ°¸åÈ¾ÄÌ¤¸¤Æ¤Û¤È¤ó¤É·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£³¡Ý£°¤È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹Åç¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÈ¾¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎPK¼ºÇÔ°Ê³°¤Ï´°àú¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÇ÷¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¡ÖFCÅìµþ¤Î¹¶·â¤ËÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! Ê¿°¦Íü¡¢¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡Ö¸åÈ¾¡¢¡Ê62Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥óÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤â²ø²æ¤Ç¡Ê77Ê¬¡Ë¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤½¤³¤ÇÂ®¤¤Áª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢M¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢FCÅìµþ¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¤½¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤¦¤Ù¤¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¸òÂå¤·¤¿ÅÀ¤Ï¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡¡£³¡Ý£°¤È¤Î¥¹¥³¥¢¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¹Åç¤Î¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÈ¾¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²ÃÆ£Î¦¼¡¼ù¤ÎPK¼ºÇÔ°Ê³°¤Ï´°àú¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÇ÷¤Ë¿Ö¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¡ÖFCÅìµþ¤Î¹¶·â¤ËÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡×¤È¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê!! Ê¿°¦Íü¡¢¿¿Ìî·ÃÎ¤ºÚ¡¢¹âÍüÎ×¡Ä¿·µìÆüËÜÂåÉ½¤ò»Ù¤¨¤ë¡É¥¿¥ì¥ó¥È&¥â¥Ç¥ë¤ÎºÊ¤¿¤Á¡É
¡Ö¸åÈ¾¡¢¡Ê62Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡Ë¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥óÁª¼ê¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈà¤â²ø²æ¤Ç¡Ê77Ê¬¡Ë¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¡¢ËÍ¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤Êý¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤½¤³¤ÇÂ®¤¤Áª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢M¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢FCÅìµþ¤ËÎ®¤ì¤¬·¹¤¤½¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¸À¤¦¤Ù¤¤³¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¸òÂå¤·¤¿ÅÀ¤Ï¹Åç¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë